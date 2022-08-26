聖保羅男女中學附屬小學最新公布 小一入學申請簡介會及報名詳情

直資傳統名校聖保羅男女中學附屬小學今日公布下學年(2023/24學年）小一入學申請簡介會及報名詳情，申請人家長亦可於下周一(29日)起上午9時登入學校連結報名網上簡介會，各位有意為子女報讀聖保羅男女中學附屬小學之家長，記得留意日期與時間，不要錯過!



簡介會日期

於2016年9月1日至2017年12月31日期間出生的適齡學童之家長，可於8月29日(下周一)上午9:00至8月30日下午5:00 點擊學校連結登記報名網上簡介會，由於是次簡介會沒有名額限制，網上簡介會日期為2022年9月2日(星期五)下午6:00至6:45。

入讀小一報名日期

另外，小一入學申請可於2022年9月5日（上午9時）起網上申請報名，截止日期為9月9日（下午4時）。一如以往，聖保羅男女中學附屬小學學費減免計劃條件寬鬆，不設名額上限，特設幼稚園提名（助學）計劃，為品學兼優的幼稚園畢業生提供財政資助，確保具潛質的學生，不受經濟因素影響就學。

收生人數及學費

根據往年資料顯示，聖保羅男女中學附屬小學小一學額有150個，學費全年為63,000港元。校長張慧純曾指出，學校的面試甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力、待人接物的態度等；而申請人應喜愛學習，亦具備好奇心。

聖保羅男女中學附屬小學

地址: 香港黃竹坑南風徑11號

連結小一入學2023/2024 年度申請