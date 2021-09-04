小一收生｜聖保羅男女中學附小簡介會　校長：要具好奇心善於溝通

聖保羅男女中學附屬小學每年約4千人申請小一，今早（4日）學校舉行網上簡介會，約2千3百位家長同時在網上觀看，新任校長張慧純分享了收生及評核準則，首輪面試跟去年一樣，需要在指定時間內提交影片，而第二輪面試則會以親身面見形式。



聖保羅男女中學附屬小學校長梁麗美於今年7月退休，2021-22新學年由副校長張慧純接任，今次亦是她上任後首次舉行的簡介會。第一輪甄選將於10月中旬改以網上評核方式進行，並透過電郵通知，所有申請人均獲網上評核機會，約500位於第一輪甄選中表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序。

第二輪甄選暫預計在11月中旬至12月期間舉行，以面見形式進行，但有機會因疫情而有所調整，校方表示第一輪評核分數佔30，第二輪佔60，但兩輪的分數是獨立計算，意思即是第一輪分數純粹取決申請人是否能進入第二輪，而二輪面試的分數才是取決子女能否入讀的關鍵。

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學生需有好奇心及溝通能力

校長張慧純表示，甄選主要視乎申請人各方面表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等，校長強調學生要「喜愛學習、具好奇心、樂於分享、善於溝通」，評核會用廣東話進行，小朋友可以用母語表達，張校長接示，在首輪面試拍攝影片時家長可以陪伴在則，但不需要出鏡。

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聖保羅男女中學附屬小學

地址：黃竹坑南風徑11號

電話：25261882

報名日期：2021年9月6日至9月10日經網上申請

學校網址

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