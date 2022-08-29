荷蘭老師停課期間太想念學生　親手織23個公仔還原學生特徵

疫情期間，學校經常停課，除了令小朋友難以適應、少了社交生活之外，學校教師也大受影響。荷蘭老師Ingeborg早前於停課期間，因太想念學生而親手編織了23個人偶來解思念之愁，超有愛！



疫情期間老師只能在網上教學，無法面對面授課，雖然毋須頻密處理學生的紀律問題，但也增加了教學的難度，如果停課更是令一眾老師非常苦惱。Ingeborg是荷蘭一所小學的教師，停課期間無法與學生見面，令她很想念一眾學生：「孩子們不再上學了，我非常想念他們」所以她只好想法解思念之愁。

藉編織人偶一解思念之愁。（網上圖片）

她在網上看過編織人偶的照片，勾起了她的興趣，因此她便開始製作學生模樣的人偶，一共編織了23個人偶，每個人偶都是獨一無二的，對應各個學生的個人特徵，例如髮色、眼鏡、雀斑、服飾等等。她表示人偶的製作過程複雜，每個都需要花費2至3小時編織。

完成後，Ingeborg將人偶的相片傳給學生，學生一眼就認出了代表自己的人偶。後來復課後，她便親手將人偶送給學生，他們收到時非常興奮，相信老師看見學生開心都會感到非常滿足！

Ingeborg亦表示下一個學年會繼續為新的學生製作人偶。有不少老師看見她的成品後都希望她能為他們班的學生製作玩偶，但是實在太費時，因此Ingeborg只好拒絕他們，或許她的窩心舉動會帶動其他老師一起為學生製作紀念品！

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