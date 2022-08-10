家長8個令幼稚園老師落淚的行為　呷老師醋、子女受傷只顧問責？

幼稚園老師光教學帶班跟清潔工作就已經非常忙碌，很少有機會再跟家長互動，更何況1個老師要面對那麼多家長真的太困難了。



雖說如此，還是有許多家長會讓幼稚園老師心裡暖暖的、非常感謝家長對老師的包容與理解，尤其是其中幾個行為會讓老師覺得「這家長真的太棒了！」。

8個讓幼稚園老師感動的家長行為，家長的幫忙就是老師的動力～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. 信任老師的教學引導：老師跟家長彼此互相信任，了解雙方都是為了孩子好，合作一起幫助孩子變得更好！（有些家長會吃老師的醋，覺得老師搶走孩子的愛இдஇ）

2. 小孩出事時先關心孩子：不管是孩子不小心受傷或是孩子單方面說被欺負，家長第一時間是關心孩子的狀況、釐清事實，而不是馬上到園所興師問罪、找兇手！

3. 會跟老師分享孩子在家的狀況：願意分享孩子在家的趣事或成長情形，例如外出的可愛照片、玩玩具的影片、今天在家寫自己的名字了、今天有自己穿衣服等等，把老師當成朋友一樣閒聊分享！

相關文章：兒女愛挖鼻大人取笑反變助長？ 5大技巧助孩子搣甩這壞習慣

+ 12

4. 積極配合學校活動：學校有些活動都會需要家長幫忙準備東西或參加，老師們都很感謝積極參與的家長，有時候家長可能不喜歡某個活動，但也不會批評或抱怨，還是默默的幫忙！

5. 重視孩子及物品的整潔：讓孩子每天都乾淨整齊的來上學，有良好的衛生習慣，餐碗、水壺、棉被都會定時清洗，物品都好好的貼上姓名貼！

6. 會認真思考老師的建議：家長會尊重老師的專業，認真的接受老師的評估建議！（這應該是不管哪個職業都希望受到的對待！）

相關文章：幼稚園開學要為子女改英文名？10個推介名字新潮且外國人不會笑

+ 18

7. 過節時的貼心問候：老師其實不希望家長費心準備禮物（真的不需要，會不好意思！），但有些家長逢年過節都會傳來幫孩子拍的祝福影片或小點心、伴手禮，讓老師們受寵若驚！

8. 願意主動了解兒童的發展：除了問老師，家長自己也會接收幼兒相關的資訊，例如正向教養、基本身心發展理論等，讓老師在解釋上比較方便也容易跟家長討論最適合孩子的教養方式！

以上就是8個「讓幼稚園老師感動的家長行為」～不管是透過行政老師、聯絡簿、面談或WhatsApp 來做溝通，親師合作、互動一直是教育中很重要的一環，老師也很需要家長的支持！大家都知道幼稚園老師是個很辛苦的職業，熱情很容易做著做著就被消磨殆盡，每個老師也都只是孩子教育路途中的一個小小的停靠點，在學校能做的事情很有限，所以當家長願意配合、尊重老師的時候，老師真的會很感動，更有動力拿出200%的熱情繼續努力啊！

延伸閱讀：

6歲小孩教你怎麼當好媽媽？寶寶哭了怎麼辦各種神奇回答：在他臉上丟起司、快跑！

問孩子說在學校被欺負、問老師又說沒有？「引導性問題」可能讓小小孩亂回答！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】