中秋2022｜大澳水鄉花燈節今年停辦　去年逼爆被批擾民要暫停亮燈

民間組織「大澳非茂里」及非牟利機構「香港開心D」自2018年起，每逢中秋節都會舉辦「大澳水鄉花燈節」，吸引不少遊客湧入打卡。去年花燈節人多擠迫，影響居民生活，主辦機構被斥管理不善、擾民，最後在謾罵聲下提早熄燈並於指定日子暫停亮燈。日前「大澳非茂里」宣布今年停辦花燈節，令一眾網民直呼可惜。



每逢中秋節，大澳民間組織和居民都會於大澳的大街小巷掛上數千個人手繪畫的花燈，壯麗景觀吸引不少遊客專程到訪欣賞，是中秋的打卡熱點，惟人潮嚴重影響居民生活，最後為減少人流，主辦機構決定每日提早熄燈並於指定日子暫停亮燈。

去年大澳水鄉花燈節在謾罵聲下結束。（圖片來源：FB@大澳非茂里）

主辦機構「大澳非茂里」早前於社交平台宣布今年停辦大澳水鄉花燈節：「今年很抱歉，沒有花燈節。也沒有時間表，回答不到大家幾時亮燈，什麼時候完結，請見諒。」發言人提及去年在一片謾駡聲中結束花燈節，今年疑因此而停辦活動：「原來今年要提起一個燈籠，其實要有好大的勇氣。」

發言人亦吐露舉辦花燈節的初心和感動：「有人覺得你成功，有人覺得你消費。但我們只是單純在想，花這麼多心思，只想表達一份情，同時，希望香港人快樂。後來我們在想，究竟燈籠有甚麼魔力，能夠觸動心靈？可能就是那個萬人抬頭看天的動作，加上周遭發自內心的『嘩嘩』聲，勾起人們對所謂幸福的嚮往，令對生活失望透頂的人，偶爾重拾一點點對荒謬世界的信任吧。信一陣都好。信一陣都好過冇。」

今年雖然停辦花燈節，但不少街坊都自發掛燈籠，主辦機構亦會掛上花燈，惟規模沒有往年壯大：「我們深信，有燈就有人。」

不少網民大感可惜。（圖片來源：FB@大澳非茂里）

不少網民得知停辦後都表示可惜，同時感謝主辦機構一直以來的付出：「辛苦你哋～多謝呢兩年帶比我哋美好回憶～」、「感謝大澳非茂里和大澳居民歷屆花燈節為香港市民帶來很多美好回憶，明白大澳居民在佳節中更需要回大澳和家人團聚，今年沒花燈節沒關係，希望大澳居民和街上一眾流浪貓咪歡渡佳節。」、「辛苦晒主辦單位，但都理解到居民的意見。今年停辦唔緊要，所有回憶在心中」。

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