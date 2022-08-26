周日起出席宴會要快測　同事午膳、中秋節做節多於8人都受管？

本港新冠肺炎疫情升溫，今日（26日）新增7,835宗確診個案。醫務衞生局局長盧寵茂表示，公布多項防疫新措施，包括由下周日（28日）起出席宴會的人士，需持有24小時之內快速檢測陰性結果，並出示照片予餐飲處所負責人檢查才能進入。



盧寵茂解釋，只要食客超過8位，不論分多少枱，有共同目的下一同於食肆用膳即屬「宴會」，強調「唔一定係大排筵筵席」，意味着不論中午午膳、朋友聚餐，以及即將來臨的中秋節團圓飯等，只要超過八個人，即須有快速檢測陰性才可進入餐廳。



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超過8人同一目的進入餐飲處所即屬宴會

盧寵茂今日表示，由於餐飲處所涉及除罩口罩活動，在平衡社會經濟及防疫需要後，暫時決定加強監測安排，將快速檢測要求由現時只適用於酒吧及酒館，擴至出席要求出席宴會的人士，需出示24小時之內進行快速檢測的陰性結果，才能進入餐飲處所。如出席宴會的市民持有48小時內的核酸檢測陰性結果，亦可替代快速要求。

根據社交距離措施，現時宴會人數上限為120人，不過盧寵茂強調相關規定不只適用於「大排筵席」的情況，如8個人以上有同一個目的而進入餐飲處所，即屬宴會，即「宴會」不限於婚宴、壽宴或公司周年聚餐等情況。

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問：「宴會」的定義是？



「宴會」是指多過可同坐一桌的顧客（在現行規定下即超過8位顧客），在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。例如有12名顧客分兩枱用膳，會被視為「宴會」，而有關出席者須遵從當日進行抗原測試的要求。



問：中午與同事一同午膳是否須做快速檢測？



只要一同用膳人數超過八人，即屬出席宴會，不論分多少張枱，出席的所有人亦須出示24小時之內進行快速檢測的陰性結果。



問：中秋節和家人到酒樓「做節」是否屬「宴會」？



超過八位顧客，只要有同一個目的而進入餐飲處所，即屬宴會，須出示24小時之內進行快速檢測的陰性結果。



問：如忘記提早進行快速檢測，是否不可進入食肆？



盧寵茂今日表示，如市民事先沒有進行快速檢測，當場補做亦可以。



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