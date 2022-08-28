出席宴會即日起需快測　酒樓料生意跌三成　食客稱中秋改在家做節

出席8人以上宴會的顧客由今日（28日）起必須出示24小時內的快速抗原測試陰性證明，或是48小時內的核酸檢測無染疫結果之電話短訊通知，方可進入餐飲場所。



旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠預計新措施使早午市生意下降一成，晚市生意更預料下降三成。有食客認為新措施多此一舉，十分麻煩，更因而減少8人以上外出食飯，中秋亦因而決定在家做節。



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旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠指，今早檢查流程都順暢。食客需要先掃描安心出行，再掃描針卡，然後由職員「數人頭」，確認是否有八人以上一同食飯，再檢查快速測試結果。

酒樓經理：有食客嫌快測麻煩取消訂枱

蘇萬誠預料新措施使早午市生意下降一成到一成半，晚市生意更預料下降三成。他解釋顧客由於需要進行快速檢測而決定不來或取消預訂，「有啲（客人）話『我唔嚟啦，太麻煩』。」臨近中秋，他指生意「跌就一定跌」，但希望確診數字可停止上升，使生意有所好轉。

蘇萬誠指，酒樓有提供快速抗原測試棒供客人購買，供客人可以即場檢測。他批評新措施「麻煩」，指措施對於大型酒樓的影響很大，「對於大型酒樓傷得好緊要。」他解釋由於酒樓主要做宴會，因此生意會較其他食肆更易受影響。

食客：新措施多此一舉 為難餐廳老闆

客人梁小姐一家七口下午到倫敦大酒樓用膳，她批評新措施多此一舉，「又要做快測，食餐飯啫，使乜搞咁多嘢啊！」她認為新措施只是為難餐廳老闆，「本身經濟都唔好㗎啦。」問及措施會否影響外出食飯，梁小姐指會因為新措施太麻煩而決定減少外出食飯。

客人李小姐與親人下午到酒樓飲茶，她也認為新措施多餘，「因為快測唔代表聽日冇事㗎嘛。」問及新措施能否遏止疫情，李小姐認為政府只是自欺欺人，「（每日）都有咁多單發生，避唔到㗎啦。」李小姐稱她中秋也不會和家人外出食飯，「因為又要搞咁多程序，太麻煩。」她表示大家都覺得新措施擾民，批評政府不聽民意，「個個都覺得擾民，不過唔敢講囉，講左都冇用」。

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