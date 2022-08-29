網民凌晨收虛弱老婦來電尋女　失聯十年仍熟背號碼望再聽女兒聲音

日前有網民於社交群組求助，表示深夜收到虛弱老婦來電尋失聯女兒，十年以來不曾致電女兒，怎料多年後再次撥打時卻發現女兒已轉號碼。事主見狀便替婆婆上網求助，希望網民能為她尋得失聯女兒。網民紛紛出謀獻策，也有不少人猜測背後原因。



女網民於社交群組「澳門高登起底組」發文，指深夜收到陌生婆婆的來電，對方聲音虛弱， 欲致電女兒。事主以為婆婆記錯電話號碼，因為自己已經用了這個號碼十年，但是多次與她核對後，她仍熟背事主的號碼。事主追問後發現，原來婆婆已經與女兒失聯多年，十年以來未曾撥打此號碼：「我多次同佢核對電話，婆婆都背到我電話出黎，但我已經用左呢個號碼有十年，所以我問佢幾耐無打畀個囡，婆婆即刻忍唔住喊左」。

婆婆深夜致電失聯十年的女兒，但號碼的持有人已換作其他人。（photoAC）

掛斷電話後事主仍「心掛掛」，因此傳短訊關心婆婆有否成功聯絡女兒，但婆婆卻表示未找到：「佢話沒有，婆婆表示很想念她，想聽聽她聲音」。事主心痛她的遭遇，所以於群組發文，希望網民能分享給號碼相近的朋友，為婆婆尋找女兒：「一個深夜仍然想搵女兒，一個無助嘅媽媽，如果你或你朋友曾用6282324*這個電話，懇請你轉告她，你媽媽想你了，但她找不到你，很徬徨無助」。

事主希望幫忙婆婆，以免她留下遺憾。（FB群組@澳門高登起底組）

許多網民都同情婆婆的遭遇，紛紛留言獻計：「會唔會電話開頭加返個『6』？因以前手機只是七個號碼，而婆婆撥了七個號碼打不出，然後自行後面打多個試，之後就打左畀你」、「你不如問個阿婆問佢個女叫咩名，之後喺到搵好過。」、「澳門紅十字會有尋人服務。試下得唔得。」

有不少網民猜測婆婆與女兒失聯的原因，認為兩人多年沒有聯繫，可能是因為關係差劣：「十幾年都無聯絡過自己個女？咁生嚟做咩？可憐之人必有可恨之處」、「個女唔想見到婆婆，你攞支槍指住個女，佢都係唔會見！」、「有心避係唔會搵到」。

不過事主仍希望幫忙對方，以免她留下遺憾：「其實言談間feel到佢唔係唔見咗個女，而係好耐無聯絡到個女，一心諗住打去聽下佢把聲，但最後發現電話號碼已轉成我的，佢好失望同傷心，可能你覺得我好傻，但有時錯過左就一世了」。

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