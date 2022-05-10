婆媳｜新抱股票勁蝕 奶奶沒跟她說甚麼 卻在群組說出兩句窩心話
撰文：聯合新聞網
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投資股票雖然可賺到一筆不少的錢，但一不小心也可能會賠掉不少，最近一名網友表示，今年年初開始學股票投資，結果卻投資失利，奶奶得知後就特地在家庭群組發公告，看到後令她相當感動，不禁直呼，「對不起奶奶」。
一名網友在Facebook群組「爆怨公社」發文，她今年年初剛開始學做股票投資，沒想到投資失利，才4個月就出現虧損的狀況，奶奶得知後就特地在家庭群組發訊息，「公告，因應疫情母親節在家吃，因應股災謝絕禮物」，事主看到後相當感動，「新鮮韭菜，對不起奶奶」。
看看這位奶奶如何在保住新抱尊嚴下關照她：（按圖了解）
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網友紛紛表示：
．「好奶奶」
．「沒事沒事，等有機會天天都可以讓她過節」
．「別人的奶奶總是不會讓人失望」
．「奶奶對你真好，要好好孝順她老人家」
．「還以為要破口大罵，結果是不收禮」
．「你奶奶好可愛喔，又有幽默感」
．「果然是上輩子修來的奶奶，有些奶奶只會一哭二鬧三上吊，誰管你們的生活怎樣」
．「回家奶奶煮韭菜大餐，韭菜盒子、韭菜甜不辣、韭菜水餃…」
．「共體時艱的奶奶」
．「沒關係，把它賺回來請奶奶吃大餐」
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有網友則分享投資經驗：
．「我同事過年後也是一直鼓吹我去開戶，現在都在唉唉叫」
．「外資從去年ㄧ直在割韭菜（在股市被大戶欺壓的散戶）」
．「一張不賣奇蹟自來」
．「還好我玩虛擬貨幣」
．「幸好我死都不買股票，因為我不會玩」
．「疫情跟戰爭沒落幕前都暫時別碰」
．「股票不是一般人可以玩的，別傻了」
．「10個有9個股票都失利，唯一一個拿出來成功賺到的，還是他可能失敗10次唯一成功的一次」
．「沒事啦，只要不是買到太差的會再回來的，而且奶奶很貼心啊」
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