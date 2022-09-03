父親因病入院女兒看通話記錄只見廣告來電　愧疚愛得太遲忽略父母

不少人長大離家、有自己的家庭後便容易忽略了父母，直到他們身體抱恙或時日無多，才後悔沒有多花時間陪伴雙親。近日有女網民分享自己的經歷和反思，希望藉此提醒大家好好珍惜還可與父母相處的時光，切勿愛得太遲。



日前社交平台專頁「生仔要考牌系列」發布了一篇文章，有位女網民投稿希望藉文章懷念父親同時分享自己對家庭關係的反思。事主自小與父親關係疏離，父親為口奔馳早出晚歸，甚少與孩子傾談交心。長大後，父親不用再四處奔波，多了相處的時間，但經過多年的疏離，彼此早生隔閡，相對無言。

子女成家立室後相處的時間更少，每每回家探望都感覺到父親年華漸去，直到父親因病入院，事主才打破隔閡，希望多陪伴爸爸：「近日爸爸因病入院，終於嘗試拖爸爸嘅手，嘗試講出心底話，爸爸最後的路，有我們陪住他走」。

父親因病入院後，事主鼓起勇氣打破隔閡，希望多陪伴爸爸。（非當時人，photoAC）

雖然事主藉此拉近了與父親的關係，但她亦因愛得太遲而自責不已，有天她更發現爸爸的通話記錄只得廣告來電，令她心酸又內疚：「我很自責，愛得太遲，因為一翻開爸爸電話記錄，全都是廣告電話的來電，反而做仔女的，一個電話紀錄都找不到。」

事主指過往都以工作、感情及子女為先，自覺自私，疏忽了父母的需要：「過往工作忙、拍拖，或後期婚後要照顧小朋友，又以疫情為由，疏忽對自己父母的關心，簡單一個來電慰問都做不到。大家可能又會覺得：『父母知你忙，會體諒的』但回想返起，會唔會自己太自私，忘記自己父母心靈上需要？」

「一翻開爸爸電話記錄，全都是廣告電話的來電，反而做仔女的，一個電話紀錄都找不到。」（非當時人，photoAC）

事主續籲大家自我反思並珍惜父母尚在的日子：「當你照顧自己仔女，拖住他們的手時，你又回想一下，除年幼時，主動拖或擁抱自己父母係幾時？莫等待最後拖住父母冰冷的手陪佢行最後一段路，切勿愛得太遲。」

原文出處：FB@生仔要考牌系列

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