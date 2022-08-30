家中物品貼滿「女兒專用」貼紙　丈夫地位卑微：這個家我呆不下去

孩子出世後，爸爸的地位就會直線下降，妻子都會將精心全放在小朋友身上，容易忽略了另一半，相信不少爸爸都有同感。近日內地有位爸爸於社交平台分享妻子的「偏心」行為，女兒出生後，全家物品都被妻子貼滿密密麻麻的標籤貼紙，表明禁止爸爸使用，令事主哭笑不得。



事主於社交平台「小紅書」發文，題為「這個家我是呆不下去了」，原來妻子購買標籤機後發掘了新用途，開始在家中各種日用品上貼滿了標籤貼紙，相中的兩包包裝紙巾貼上了各種字句提醒爸爸不要用錯：「（女兒名稱）擦屁屁專用」、「你不配」、「你用卷紙就行」、「你的臉容易傷到紙」；水壺也貼滿提醒字句：「這是母嬰水」、「爸爸不能喝」、「十多塊一桶」、「旁邊有白開水」。

爸爸見狀哭笑不得並表示：「家裡處處都是警告，買了個標籤機，就為了跟我刷彈幕呢，我知道了，不用了…不用了…太難了」。後來妻子留言「公審」丈夫的惡行，問他是否又偷用了女兒的濕紙巾，還用了一堆，他只好急忙解釋是意外，本來只用一張，怎料一抽就抽出一堆濕紙巾。

妻子留言「公審」丈夫的惡行（小紅書截圖@我要睡大床）

網民認為他們的家庭氣氛很歡樂，也大讚妻子做法聰明，能時刻提醒丈夫勿誤用女兒的用品：「標籤就是為了治好爸爸的『雙目盲症』」、「太可以了，我也要去貼！！！」、「點醒了我，家裡兩個標籤機這就派上用場了」。

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓