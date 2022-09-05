學童早餐│營養師不建議進食5款熱門早餐 可致營養不均發育不良

衞生署在學生健康服務健康資訊中公佈早餐對身體健康十分重要，一份適量的早餐，可以協助提供每日所需的營養，供給學童能量來應付一天的活動，使其集中精神及頭腦靈活，因而增加學習能力並幫助身體健康生長，但由於香港家庭繁忙，在職家長未必可以有太多時間為孩子準備早餐，往往以快捷方便伙大前題，忽略了早餐的營養。

今次我們挑選時下10款學生的常吃的熱門早餐，並邀請香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）就10款早餐中的糖及鈉含量，為家長提供營養參考建議。



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營養師建議的5款早餐食物

1.雞蛋

李杏榆認為小朋友的最佳早餐建議的食物要以天然食材、牛奶或生果組成。她說：「在眾多早餐之中，我認為是最好的是雞蛋，我會建議所有小朋友每天吃一隻雞蛋，烚蛋、煎蛋或者炒蛋也可以。加少少油對小朋友來說也沒有很大問題，又或者做雞蛋三文治，或者加一個米粉、對小朋友來說也是一個很好的營養選擇。」

同時她亦提醒家長值得留意的是煎蛋時要注意油的分量，以及年紀較小的小朋友並不建議吃半生熟雞蛋。

「剛上幼稚園的小朋友來說，最好吃全熟的雞蛋，因為半生熟雞蛋有機會有菌，但如果上到小學就沒有多大問題了，因為抵抗力應該足夠應付。」李杏榆同時提議家長可以選擇烚粟米或烚蕃薯。「當天氣開始轉涼，早上可能想吃熱的食物時，家長可以烚粟米或蕃薯，兩樣也是澱粉，當中蕃薯更含有纖維，再加一杯牛奶或豆漿，已經足夠均衡飲食。粟米配烚蛋，令營養更加豐富，配上香蕉也可以。」

2.香蕉

對於有些小朋友來說，可能早上不能吃得下太多食物，不像大人可以吃一份完整的早餐。李杏榆建議可吃一個生果，如一隻香蕉。「家長亦可以再加多一包細的紙包牛奶，讓他們在返學途中或小息時飲用，也可以作為補充蛋白質的營養。」

3.穀物類早餐

很多家長喜歡提供牛奶加穀物類早餐，李杏榆建議在小朋友喜歡的朱古力穀物片中，加入全穀物片。「由於朱古力味的穀物與粟米片的營養價值也不高，我建議加入全穀物All Bran(全麥維)，再配牛奶或豆漿，就可以成份較均衡的早餐了。」

4.三文治

早餐選擇三文治也是一個不錯的選擇，但要注意餡料的選擇。李杏榆說：「三文治可以配雞蛋、火腿、芝士、吞拿魚（水浸或油浸吞拿魚也可以），盡量避免的肉類如五餐肉、腸仔、咸牛肉、煙三文魚等，因為當中加入不添加劑，將白麵包改成全穀物麵包會更好。如果家長要買現成定麵包給小朋友吃，可選擇在便利店買碎蛋三文治，但同時加多一個蘋果仔，或用一個小盒裝一些提子，讓小朋友可以補充纖維。」

如果三文治不想配肉類，她建議可以選擇塗上花生醬，但建議選擇原粒的花生醬，可讓小朋友增加咀嚼，刺激更多唾液及胃酸，有助消化。」

另外，李杏榆指果醬也可以，但需注意成份是否使用天然水果，是否有添加糖，因為很多果醬內的果肉很少，但加入很多糖份，建議多飲一杯牛奶平衡蛋白質吸收。她說：「就我而言，我最多吃的是三文治，因為三文治可以加入各種營養元素，如果想再健康些，可以加入兩片蕃茄，否則平時一個簡單的腿蛋治或者是白汁吞拿魚醬三文治，加入沙律醬或者碎蛋，既有蛋白質也有澱粉質。」

5.蒸包類

有些家長會讓小朋友吃白饅頭，李杏榆說：「跟白麵包一樣，一個白饅頭只能當係一份五穀類，所以最好配搭其他蛋白質類或纖維類食物，例如一隻雞蛋再加一個生果，如果趕時間要在外面買，我會建議到蒸包店，選擇菜肉包、雞包、叉燒包，但不要選擇芝麻包，因為糖份太高。早上或者可以選皮蛋瘦肉粥、粟米南瓜粥。」