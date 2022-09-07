老人院招聘對象竟然係BB？每日工作1小時 工作職責：在老人院散步

手抱嬰兒都要自己賺奶粉錢？日本一所老人院最近正「招聘」員工，對象竟然是一班0至3歲的嬰幼兒，工作職責就是陪伴老人家，每天「工作」只需 1小時，而工作福利是「攰」可以隨時休息。「人工」就是吸引的奶粉和尿片，很多家長看到筍工都忍不住帶子女來「見工」！



據日本媒體報道，報道中的老人院位於北九州市八幡西區，名為「銀杏庵穴生俱樂部」，長者人數約120名，年齡介乎 60多歲至100多歲。而院方在網上刊登一則「招聘廣告」，希望能聘請 0至3歲的嬰幼兒工作，工作主要職責就是與長者玩耍、互動。而且院方給予「員工」自由度甚大，工作及休息時間隨心，最重要就是「員工」願意上班，而「薪金」則是尿片和奶粉。

招聘內容

入職要求年齡：0至3歲，需與監護人一同出勤

工作內容：於老人院與長者散步

休息時間：隨意

薪金：紙尿片2張 或 奶粉2包 等

網上圖片

望老人重拾人生希望和歡樂



目前，老人院已「聘用」30多名嬰幼兒來上班，員工眼見長者與幼兒互動時，畫面歡樂非常，而且每人臉上都掛著笑臉，是疫情以來一種難得的溫馨時光。

不少院舍也會引入動物治療，包括貓醫生、狗醫生等，都是為著患者或長者重拾歡樂而設，不少人會因活動而產生盼望，更積極面對每一天。

這所院舍負責人表示，嬰奶兒到訪時，好像帶來治療效果和正能量，令每人都能被「充電」。負責人憶述，以往曾邀請托兒所小孩前來表演唱歌和互動，讓老人感受熱鬧而歡樂的節日，透過交流和互動，大、小朋友同樣也有得著。