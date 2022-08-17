小貓B為養老院帶來新氣象　老人們全變鏟屎官：重拾被需要的感覺

「70歲的時候，養一隻貓吧，和牠一起走過剩下八分之一的生命。」

你願意，在你暮年的時候，養一隻貓陪伴左右嗎？



美國的亞利桑那州有一家養老院，這裏的老人們，人手一隻貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在這個養老院裏，老人們都化身成鏟屎官，認真看顧著陪在身旁的小毛孩。

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貓咪們來自當地的動物救助站，因為人手緊缺，工作人員沒有餘力照顧這些剛出生的小奶貓，和虛弱的老年貓。

按照當地的規則，長期沒有被領養的貓咪，很有可能會被安樂死，但救助站的工作人員卻不願這麼做。

「與其放棄牠們死去，不如讓牠們陪伴這些老人。」

最開始，義工們還有點不放心，這羣老人頭髮花白，腳步蹣跚，甚至有些患有老年痴呆症，看起來連自己都照顧不好，怎麼能照顧好貓？

但正是這樣的他們，把貓咪照顧得白白胖胖，從需要被照顧的老年人，搖身一變成為了負責任的鏟屎官！

其中，就有一位名叫珊妮的奶奶。

在活動剛開始時，珊妮奶奶就已經82歲高齡了，當她從義工的手中接過這隻小奶貓的時候，枯瘦的手指都在顫抖。

「牠和我九年前去世的那隻貓，長得幾乎一模一樣！」

奶奶抱起小貓，照顧得十分嫺熟，她先是在手腕上面試了一下羊奶的溫度，再慢慢餵給小貓吃。

「以前我也是這樣把我的老夥計養大的，牠把我自己丟下了，現在又有牠來陪我！」

「沒想到都這把年紀了，我還能感受到被需要是什麼感覺。」

其實，老人們平時在養老院的生活很枯燥，說是住進養老院頤養天年，不過就是掰着手指頭等死罷了，毫無生機。

但貓咪們的到來，讓這些老人們再次感受到了溫馨，擁有了羈絆，是陪伴，給了他們生活的動力。

仔細想想，貓咪對於我們而言，又何嘗不是如此呢？

在相互陪伴的日子裏，也許牠會調皮地抓爛你的沙發，打碎你新買的粉底液，軟便踩屎滿屋亂竄。

但我們總能在這些細小的生活中，聞到幸福的味道。

從相遇，到離開，短短數十載，雖然僅僅佔據了我們八分之一的生命，卻牽扯着了我們全部的愛。

與其浪費這數十年的時光，不如用盡全力給牠最好的，在有限的時間裏，不留遺憾！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】