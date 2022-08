灣仔會展今起(5日)一連三日舉行第七屆《黃金時代展覽暨高峰會》,展出各地的「智齡」科技產品及服務。勞工及福利局局長孫玉菡出席開幕,表示香港人口老化問題未來20年將迎來高峰期,必須以科技創新方法應對。房屋局局長何永賢則指,公屋在設計上將增加老人設施。行政會議成員林正財表示,社會上任何群體都需要注重健康,並指老年化可以帶來商機。



孫玉菡在開幕儀式致辭,指香港平均每年多十萬名長者,2040年將達高峰,處理老齡化帶來的挑戰至關重要,政府未來會以居家安老為本,以科技應對人口老齡化。林正財則指,世界衞生組織對健康城市的概念是「help for all」,強調每個市民都擁有健康的權利,但更重要的是「all for help 」,任何範疇都應推動建康,認為老化不是挑戰、是機遇,舉例「十幾年前已有人研發老人剃鬚刀,因為佢地手震會剃損塊面。」

何永賢則表示,人口老齡化下屋邨的居家安老服務和設備很重要,未來公屋會增加扶手丶輪椅出入道路等設施,希望老人有幸福感。