墮胎｜懷孕10週發現胎兒無顱骨　美國孕婦因墮胎禁令無法終止妊娠

早前美國最高法院推翻了對「羅訴韋德案」的判決，結束了憲法上保障墮胎權的裁定。近日有位美國孕婦受到墮胎禁令影響，即使胎兒沒有顱骨、出生後活不過一週，她也不能終止妊娠，被迫繼續懷著胎兒，直到胎兒死亡。



美國路易斯安那州的36歲孕婦Nancy Davis育有3位子女，早前懷上第四胎，孕期第10週進行產檢時，發現胎兒患有無腦畸形（acrania），頭部未長出顱骨，多數患無腦畸形的胎兒出生時已是死胎，即使少數能順利誕生也只能存活數天：「醫生告訴我，我的孩子出生不久後就會死去」。

醫生認為Nancy應終止妊娠，但是路易斯安那州的法律有嚴謹的墮胎禁令，無腦畸形不屬於例外條款，因此醫院也不能為她進行墮胎手術，否則Nancy和醫療團隊或需面臨刑責，醫療人員最高或要監禁15年，最高罰款20萬美元。醫院亦表示「懷孕時發現胎兒無法存活」的情況很複雜，而且墮胎法律複雜混亂又互相矛盾，需要謹慎處理。

即使胎兒無法存活，Nancy仍被迫繼續懷著胎兒。（photoAC）

Nancy明知腹內的胎兒未能順利出生，但仍被迫繼續懷著胎兒，她為此感到既無助又無奈：「他們說我只能一直懷著胎兒直到他死亡」、「你試想像一下，要在這次診斷後繼續懷孕6 週是甚麼感覺，這對我不公平，也不應該發生在任何其他女人身上。」。

人權律師Crump在這案件中擔任Nancy的代表律師，他呼籲路易斯安那州的立法機關召開特別會議解決這場「公共衛生災難」，更表示混亂的法律將令更多女性陷入類似困境：「她是第一批陷入這種混亂局面的女性，但她不會是最後一個」。

Nancy是第一批陷入這種混亂局面的女性，但不會是最後一個。（IG@__nancydavis）

該案曝光後，該州墮胎禁令的起草人兼州參議員Katrina Jackson聲稱，Nancy的情況屬於例外條款，符合「孩子脫離母親子宮後就無法存活」的定義，醫生應該讓她墮胎。不過不久後Katrina Jackson卻與其他起草人共同簽署聲明，稱Nancy應繼續懷孕直至胎兒足月為止。

後來Nancy決定籌集資金出國墮胎，最後決定於孕期 16 週時前往仍能合法墮胎的北卡羅來納州進行手術。

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