13歲年輕紋身師跟隨爸爸腳步追尋藝術夢　親手為媽媽畫上日式禪繞

如果孩子年紀輕輕已發掘到自己的興趣，家長會全力支持子女追求夢想嗎？日本有位女生10歲時已決心跟隨紋身師爸爸的腳步，追尋自己的藝術夢。現時13歲的她成為坐擁近27萬粉絲的紋身師。



Noko的父親是著名的紋身藝術家GAKKIN，他在Noko年幼時發現她有繪畫的天份，於是鼓勵她嘗試紋身。6歲時她在父親身上繪畫首個紋身，畫了當時飼養的鳥兒。她起初創作的作品主要以卡通風格為主，常設計不同植物、鳥類及貓的圖案，筆觸細緻又帶點稚氣。後來她受父親影響，開始喜歡創作黑色的作品。

Noko的父親是著名的紋身藝術家GAKKIN。（IG@noko_tattoo）

Noko一家於2016年移居荷蘭的阿姆斯特丹，當年年僅10歲的她成為了紋身藝術家。她會在週末放假時設計圖案，她在父親的工作室工作並為客戶紋身，客戶來自不同國家，包括荷蘭、英國等。Noko的作品常以貓為主題，雖然當時Noko沒有養貓，但客戶非常欣賞她設計的貓紋身，激起了她創作貓圖案的熱情。

她有不少作品有濃厚的日式風格，有禪繞、浮世繪等傳統元素，也揉合了西方的設計風格，成為了她獨特的個人風格。雖然Noko熱愛紋身，但她也沒有貿然在自己身上紋身，由於她年紀較輕，圖案或隨身體發育而變形，因此她經常製作紋身貼紙，像換裝一樣不時更換造型。

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Noko現時13歲，不時於社交平台分享自己的作品，Instagram有26.9萬追蹤者，可謂是人氣紋身師，年紀輕輕已有如何成就，非常厲害。她近日也分享了自己為媽媽設計的大型作品，她為媽媽紋上了日式禪繞圖案，入面更包含了他們飼養的兩隻貓，別具心思。

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