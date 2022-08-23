美女因1事截肢無懼缺陷展現多樣美麗　獲天后垂青成御用紋身師

撰文：夏子婷
出版：更新：

現年26歲的Mira Mariah是一名專業紋身師，亦是外國著名巨星Ariana Grande的御用紋身師。她年紀輕輕個人社交平台經已坐擁22萬Followers，不過她小時候因1事情差點喪失生命，為了保命她只好截肢。雖則成為了一名殘疾人士，她從沒有埋怨亦把自己失去一條腳看成是上天賜給恩賜，就讓我們一同看看她的故事，到底什麼經歷讓她培養出如此樂觀的性格啦！

Mira Mariah是一名專業紋身師，亦是外國著名巨星Ariana Grande的御用紋身師。（IG@girlknewyork）

Mira Mariah原本是一名時裝設計師，但她現在成為了一名「炙手可熱」的當紅紋身師。或許大家看到如今如此成就，一定會誤會她是一名「贏在起跑線」的成功人士，但事實並非如此。Mira Mariah的人生非一帆風順，在她17歲正值花樣年華，Mira在一次手術中不幸受到感染，為了保命她主動要求截肢。其實對於年僅17歲的Mira Mariah來說，這個決定是十分大膽亦完完全全改變了她的一生。自小她左腿便有缺陷，不能隨意移動，同時長期跟疼痛搏鬥，小Mira自小看到別人蹦蹦跑跑，內心已很渴望自由。對於外人而言截肢是一個惋惜結果，但對於Mira而言是她人生一個全新的開始。

Mira不幸在一次手術中不幸受到感染，為了保命她主動要求截肢。（IG@girlknewyork）
我不是殘疾，我只是有點不同。
Mira Mariah

有時候失去並不一定是可惜或遺憾，一切都由你以什麼心態去看待事情。對於Mira這個所謂「遺憾」是另一種圓滿。自從截肢後她便駁上義肢，她一直沒有自暴自棄，經歷短短2個多月她已跟義肢成為「好友」，不但自由自在走動，亦參加了學校舞會跳舞，Mira自小所渴望的自由終於達成了。儘管失去了一條腿，她的自信及自愛無阻她散發出個人魅力。

失去一條腿不是悲劇，而是恩賜。
Mira Mariah
Mira的獨特風格亦吸引了美國流行音樂小天后Ariana Grande的垂青，成為御用紋身師。（IG@girlknewyork）

Mira向來喜歡畫畫，很早已決心成為一名紋身師。不過昔日社會文化紋身行業大多以男性為主，曾一度讓她感到卻步。不過Mira為了夢想甘願打破這個局面，而她的紋身風格主要以女性化、小清新風格為主，當中包括：大肚腩、雀斑、抽煙、手執利刀、肆無忌憚地展露雙乳等等，看似叛逆放縱，猶如接受自己的不完美。正因她的風格深受一眾女士歡迎，加上Mira享受畫畫過程，一邊跟女性顧客聊天，一邊為顧客畫畫紋身，讓她熱愛又沉迷這份職業。Mira的獨特風格亦吸引了美國流行音樂小天后Ariana Grande的垂青，成為御用紋身師。

Mira向來歡畫畫，很早已決心成為一名紋身師。（IG@girlknewyork）
Mira的紋身風格主要以女性化、小清新風格為主，當中包括：大肚腩、雀斑、抽煙、手執利刀、肆無忌憚地展露雙乳等等，看似叛逆放縱，猶如接受自己的不完美。（IG@girlknewyork）

儘管Mira身體有缺陷，她在個人社交平台上卻毫不介意露出戴著義肢的左腿，每一張都會感受到她自信的笑容，且從來沒有因自身缺陷而感到自卑。Mira亦希望以自身力量能夠打破外界對傷殘人士的固有想法，希望大眾不需以同情眼光去看待他們，他們都是跟一般人無異，生活一樣過得精彩美滿。

Mira的自信及自愛早已打破社會「美」的定義，學習欣賞自己、學習愛自己。（IG@girlknewyork）

世界上無人完美，常有人說：「上帝是公平的，賜你一樣東西，就會帶走一樣東西。」近年來社會對「美」的定義愈來愈嚴苛，使不少女生出現外貌及身材焦慮，甚至有人為追求社會「美」的定義不惜整容，最終更走火入魔。大家曾想像過「美」到底是什麼嗎？其實「美」非單純指外表，一個人的內在美同樣重要，如Mira一樣她的自信及自愛早已打破社會「美」的定義，學習欣賞自己、學習愛自己，當有天能夠慢慢接受自己的不完美，就不會再理會外界的聲音。

93歲婆婆5度高齡挑戰「翼上走道」：你從不知能做甚麼直至嘗試內地婦偏愛公主風背後有洋蔥　懶理白眼突破世俗眼光活出自己人生羅泳嫻激罕提及跟吳啟華昔日情！「御用綠葉」入行22年無悔當演員車禍癱瘓20年仍樂觀正面　馬拉女開Facebook專頁為失意者重燃希望英國懷孕媽分享產後比堅尼照被攻擊 反擊：這是女性最天然的模樣
名人故事
01女生
女生熱話
歐美潮流
殘疾歧視
你可能感興趣