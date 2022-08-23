美女因1事截肢無懼缺陷展現多樣美麗　獲天后垂青成御用紋身師

現年26歲的Mira Mariah是一名專業紋身師，亦是外國著名巨星Ariana Grande的御用紋身師。她年紀輕輕個人社交平台經已坐擁22萬Followers，不過她小時候因1事情差點喪失生命，為了保命她只好截肢。雖則成為了一名殘疾人士，她從沒有埋怨亦把自己失去一條腳看成是上天賜給恩賜，就讓我們一同看看她的故事，到底什麼經歷讓她培養出如此樂觀的性格啦！



Mira Mariah是一名專業紋身師，亦是外國著名巨星Ariana Grande的御用紋身師。（IG@girlknewyork）

Mira Mariah原本是一名時裝設計師，但她現在成為了一名「炙手可熱」的當紅紋身師。或許大家看到如今如此成就，一定會誤會她是一名「贏在起跑線」的成功人士，但事實並非如此。Mira Mariah的人生非一帆風順，在她17歲正值花樣年華，Mira在一次手術中不幸受到感染，為了保命她主動要求截肢。其實對於年僅17歲的Mira Mariah來說，這個決定是十分大膽亦完完全全改變了她的一生。自小她左腿便有缺陷，不能隨意移動，同時長期跟疼痛搏鬥，小Mira自小看到別人蹦蹦跑跑，內心已很渴望自由。對於外人而言截肢是一個惋惜結果，但對於Mira而言是她人生一個全新的開始。

Mira不幸在一次手術中不幸受到感染，為了保命她主動要求截肢。（IG@girlknewyork）

我不是殘疾，我只是有點不同。 Mira Mariah

有時候失去並不一定是可惜或遺憾，一切都由你以什麼心態去看待事情。對於Mira這個所謂「遺憾」是另一種圓滿。自從截肢後她便駁上義肢，她一直沒有自暴自棄，經歷短短2個多月她已跟義肢成為「好友」，不但自由自在走動，亦參加了學校舞會跳舞，Mira自小所渴望的自由終於達成了。儘管失去了一條腿，她的自信及自愛無阻她散發出個人魅力。

失去一條腿不是悲劇，而是恩賜。 Mira Mariah

Mira的獨特風格亦吸引了美國流行音樂小天后Ariana Grande的垂青，成為御用紋身師。（IG@girlknewyork）

Mira向來喜歡畫畫，很早已決心成為一名紋身師。不過昔日社會文化紋身行業大多以男性為主，曾一度讓她感到卻步。不過Mira為了夢想甘願打破這個局面，而她的紋身風格主要以女性化、小清新風格為主，當中包括：大肚腩、雀斑、抽煙、手執利刀、肆無忌憚地展露雙乳等等，看似叛逆放縱，猶如接受自己的不完美。正因她的風格深受一眾女士歡迎，加上Mira享受畫畫過程，一邊跟女性顧客聊天，一邊為顧客畫畫紋身，讓她熱愛又沉迷這份職業。Mira的獨特風格亦吸引了美國流行音樂小天后Ariana Grande的垂青，成為御用紋身師。

Mira向來歡畫畫，很早已決心成為一名紋身師。（IG@girlknewyork）

Mira的紋身風格主要以女性化、小清新風格為主，當中包括：大肚腩、雀斑、抽煙、手執利刀、肆無忌憚地展露雙乳等等，看似叛逆放縱，猶如接受自己的不完美。（IG@girlknewyork）

儘管Mira身體有缺陷，她在個人社交平台上卻毫不介意露出戴著義肢的左腿，每一張都會感受到她自信的笑容，且從來沒有因自身缺陷而感到自卑。Mira亦希望以自身力量能夠打破外界對傷殘人士的固有想法，希望大眾不需以同情眼光去看待他們，他們都是跟一般人無異，生活一樣過得精彩美滿。

Mira的自信及自愛早已打破社會「美」的定義，學習欣賞自己、學習愛自己。（IG@girlknewyork）

世界上無人完美，常有人說：「上帝是公平的，賜你一樣東西，就會帶走一樣東西。」近年來社會對「美」的定義愈來愈嚴苛，使不少女生出現外貌及身材焦慮，甚至有人為追求社會「美」的定義不惜整容，最終更走火入魔。大家曾想像過「美」到底是什麼嗎？其實「美」非單純指外表，一個人的內在美同樣重要，如Mira一樣她的自信及自愛早已打破社會「美」的定義，學習欣賞自己、學習愛自己，當有天能夠慢慢接受自己的不完美，就不會再理會外界的聲音。