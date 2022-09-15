小一自行分配學位│全港官立及資助英文小學名單 填表前要注意

「小一自行分配學位」階段於本月26日至30日開始交表程序，由於新冠疫情持續，今年不少學校也未能舉辦小一入學簡介會，家長只能通過小學校網或網上簡介會了解心儀學校資訊，除了教學模式、學習環境、測考次數、功課量及校址等條件外，不少家長也關心學校的教學語言，部分更認為選擇教學語言是英文的小學，可提高小朋友未來升英中機會及適應力。綜合全港官立及資助小學名單，發現除了深受家長追棒的熱門英小外，也有不少隱世英小，有升學專家亦提供選擇英小的建議，讓家長在填表前有更多參考。



由於家長可以在自行選擇一間不受居住地區限制的心儀官立或資助小學遞交申請表，並於本月26至30日期間，將申請表直接交回希望申請的學校。申請學童必須合符以下資格，於2023年9月入學時年滿5歲8個月，(即2017年12日31日或以前出生）的本港居民尚未入讀小學及從未獲派小一學位方可參加。

2022的11月21日將會是學校公布「小一自行分配學位」結果日，2021年11月23日及24日獲取錄的申請兒童辦理註冊手續。

在香港的小學主要分為四類，分別是官立、資助、直資及私立小學，官立及資助小學主要透過「小一入學統籌辦法」的自行分配學位及統一派位取錄，而直資及私立小學則由校方通過面試揀選學生。

點圖即睇全港各區官立、資助、直資及私立英文小學名單

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全港最多英小校網

記者翻查教育局網頁最新上載之《小學概覽2022》中，發現教學語言為英文的全港官立及資助小學共有11間，當中不乏深受家長追棒的「名校」，同時亦有不少隱世英小，可能連該區的家長也未必知道。

一般而言，以英語為主要教學語言的小學，即除了中文科以外，包括數學、常識及英文科也是以英語教授，全港共有11間官津小學，當中以12校網的灣仔區為最多教學語言為英文的小學，除了傳統名校瑪利曼小學及男校聖若瑟小學外，李陞大坑學校及官立嘉道理爵士小學亦是該區以英文為主要教學語言之小學。

隱世英文小學分佈

全港排第二多以英文為主要語言的小學校網區為41九龍城區，分別是拔萃小學及瑪利諾修院學校，屬於「爭崩頭」大熱學校。其餘5間以英文小學分別在11中西區校網的天主教總堂區學校，40網深水埗區的李鄭屋官立小學、45網黃大仙區的伊斯蘭鮑伯濤紀念小學、48網觀塘區香港道教聯合會雲泉學校及新界惟一一間於71網屯門區的伊斯蘭學校。

中文學校也出超級狀元

有不少家長認為選擇英小，可以當入國際學校，甚至到將來小朋友升英中會較易適應，兒童發展及升學專家Ken Sir提醒家長說：「並不是每間英中都是Band1，所以不能夠一概而論英文中學或者英小一定是好，一定教得好，真正的國際學校不單純指是英語教學，還有教學理念、模式等都跟香港教育制度有所不同。」

而香港部份英文小學，雖然有收非華語學生，但課程依然和其他官津學校一樣，不能跟國際學校同日而語。其實現時很多以中文為主的小學，在不同的年級中，會將數學和常識科，由中文轉為英文教授，好讓學生能在升中更易銜接。香港雖然有不少英文中學，但英中也不是間間Band 1，家長在選校時不應以偏概全，對所謂的中中帶有負面標籤，就算是中文小學的英文水準現在也很高，在今年的超級狀元中也有來自中文中學的學生。」

兒童發展及升學專家Ken Sir

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