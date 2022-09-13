小一自行分配學位│適齡學童人口雖下降 專家建議填表時要想多一步

23/24年小一入學「自行分配學位」階段將於本月26日至30日開始遞交申請表格，根據教育局統計，推算將有少約1,800人參加。而惟在新冠疫情之下，很多學校也未能舉辦小一入學簡介會，家長只能通過小學校網或網上簡介會了解心儀學校資訊，到底在適齡學童人數下降的情況下，升學及兒童發展專家Ken Sir，將為大家分析今年的自行派位的填表攻略。



所有在2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的小一入學統籌辦法。家長由即日起至9月30日，可向學童就讀的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、各區民政事務處 （民政諮詢中心）、教育局學位分配組或區域教育服務處領取「小一入學申請表」，並於2020年9月26日至30日將填妥的申請表直接交回欲申請「自行分配學位」的學校。家長可根據教育局發佈「2023年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」中，在不受任何校網限制下揀選屬意學校。

為叩門鋪路 注意「3條1」

兒童發展及升學專家Ken Sir指出，今年參加「自行分配學位」人數會較往年參加人數下降，但家長在填表時，就算手持20分也必須要注意非必收，他說:「人數減少並不代表在自行分配學位裡面是必入的情況，因為自行分配學位只有兩個情況是必收，一是有兄或姊在校入讀，另一種是父母在該校全職工作，這個部份佔30%，餘下20%仍需透過計分準則去決定，分數越高入讀機會越大，雖然申請人數減少，但要留意今年直資學校的報名熾熱程度並沒有減退，即是，就算有人移民，但移民人口中非代表今年讀小一人口，所以在自行分配學位的階段裏，如果家長選校策略跟往年沒有分別，手持幾多分，在自行分配階段中選的那間學校，一旦落選，去到統一派位階段的甲一、乙一也應該選那間學校，因為此舉可透過俗稱的『3條1』來增加叩門勝算。」

地區名校可以一搏

Ken Sir指出，近來有不少小學校長表示他們未必會因為人數減少年而在降低叩門要求，故此如果家長心儀學校是神校（傳統名校），縱使手持25分仍未必一定穩操勝券，他說：「所以我只能夠說20分是可以增加入當區名校的機會，而非『神校』，原因是那班家長有直資或私立學校Offer後，便不會參加統一派位，所以在統一派位階段的競爭會相對減少，但在自行分配學位裏，想用20分入『神校』是否會較以前機會更大呢？我會有保留。」

搏得有技巧

雖然Ken Sir不反對家長以「搏一搏」心態選校，但要有「搏」得有技巧，他說：「我所指的搏是拿着這個自行的一條1，加上將來統一排位時的兩條1，即甲1、乙1，共3條1，增加小朋友叩門勝算。要知道近兩年很多學校都改成不要小朋友『3條1』，只在叩門候補位的報名表強調在相同分數情況下，才會以『3條1』作為參考，簡單來說即不是每一位小朋友都有叩門的面試機會，但一去到叩門時，學校看學生自行分配學位、統一派位的選擇，當然還有學校成績表，所以假設如果家長不去「搏」心儀學校的三條一，變相就會令叩門時增加風險，家長必口要考慮清楚。」

家長最忌忽略一件事

最後，Ken Sir認為是最重要是，小朋友是否適合入讀那一間學校，「每次都會有家長跟我說我個小朋友谷得，是否可以讀谷得的學校呢？家長要知道幼稚園階段的功課與小學的功課量根本不能相提並論，小朋友在幼稚園的情況就不代表他升上小學之後的情況，反而應該問自己，「當自己有好大壓力的時候，而小朋友又有好大壓力的時候，家長是否有辦法令到小朋友釋放壓力，而且不會令到小朋友加添更多的壓力，如果父母能夠做得到，就算那間學校是一間催谷學校，小朋友只要透過父母關愛，也一定能夠跨過這些困難，但如果父母只跟住學校去做，學校話要80分，你就要催到小朋友去80分，罔顧小朋友自身的能力，這會很容易讓小朋友出問題，我希望家長在填表時，考慮清楚、了解清楚自己心儀學校的教學理念與準則，從而才可以為小朋友揀選合適的學校。」

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