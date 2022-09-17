家居風水｜雪櫃擺位別對正水龍頭、門口　6大禁忌觸忌易招破財

不少人相信環境決定運氣，因此對於居家風水格外重視，就連家電擺放也有學問。



近日清水孟國際命理小孟老師就提出雪櫃擺放的6大禁忌，提醒民眾經常容易擺放在錯誤的方位，小心容易被「破財神」找上門！

廚房再細小，也要細心思考雪櫃該怎樣放才是：（按圖了解）

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雪櫃擺放6禁忌：

1. 雪櫃不宜對爐灶：

小孟老師提到雪櫃代表「水」，爐灶則代表「火」，相對沖代表水火不融。此外，水也代表「財水」，財水不能被火滅，否則恐財氣下滑。

2. 雪櫃對落地窗或窗戶：

雪櫃代表健康，對落地窗或窗戶代表會走「空亡運」，腦袋空空、錢也空空。

3. 雪櫃不宜正對水龍頭：

雪櫃代表財庫，若對着水龍頭或飲水機，財庫的錢會來來去去，投資會大破財。

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4. 雪櫃不宜對門：

雪櫃代表財庫，財庫不宜被人看見，倘雪櫃對門會被人看到，錢財容易被劫走，如：破財、被人借錢、被人詐騙或買貴東西。

5. 雪櫃上方不宜堆放雜物：

雪櫃上方若雜物太多，會有太多投資想法或創業點子，但都是很雜亂的，容易判斷錯誤，導致破大財。

6. 雪櫃上方最忌有樑：

雪櫃上方有樑，代表財運被壓抑，很難在業績與績效上突破，甚至還會被打壓、客戶會搶走，案子不順利易有官司，一定要注意，化解方法是可擺一盆綠色植物。

*民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場*

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