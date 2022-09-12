冷氣機｜開到半夜滴水漏水　事主大感無奈　網民教他自行處理方法

在夏季，氣溫居高不下，家家戶戶幾乎都頻繁使用冷氣。



近日一名網民表示，自家冷氣某天忽然開始漏水，甚至不是簡單的滴水，而是像水流一樣，發問「為何冷氣會這樣滴水？」，一名網民透露水電師傅傳授的解決方法，輕鬆省下維修費！

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冷氣吹到半夜狂滴水、漏水怎麼辦？水電師傅教你1招輕鬆解決

近日一名網民於Facebook專頁「爆系知識家」發文表示，自家冷氣大概買了三年，第二年時因冷氣不涼才發現當初沒有安裝好，導致冷媒外洩，後續已經請師傅處理完畢，但前幾天冷氣突然開始漏水，甚至不是一般的滴水，而是像水流一樣，明明平常濾網都有清洗，「想請問各位，為何冷氣會這樣滴水？」。

針對該網友提出的問題，其他有經驗的網友幫忙分析：

．「應該是排水被灰塵棉絮塞住了」

．「集水盤太髒水垢塞住，也或許是冷媒不足，再不然就是管子剝落或者有裂」

．「出水位置高於滴水盤，也有可能是1.散熱鰭片過髒2.滴水盤側有間隙，水滴下至水盤前被風扇吸至出風口側而出水」



此外，部分網友更分享自己的解決辦法：

．「我家之前也發生過，一查排水管末端就發現裏面確實堵住，我就拿水龍頭水管反向灌水進去（注意不要灌太多，就在看得到的地方就好），然後放開就會看到水把髒東西帶出來，大概2-3次就好了」

．「水電師傅教的：去買口徑最小的水管（濾水器用的那種），從冷氣外面的排水管由外往內捅，就可以把機子裏面塞住的灰塵捅開排出，之後就可以順利排水了（成功省下維修費）」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣吹到半夜開始滴水、漏水怎麼辦？水電師傅用1招方法神解原因，省下大筆維修費】