七師傅贈你4招拆解婆媳糾紛　新一年和樂融融不用念「難念的經」

自從我在節目中為林作媽媽與裕美解決婆媳糾紛時，爆出了一句金句「我一直為她們念經，那本經叫『難念的經 』」後，很多人亦開始找我幫忙處理婆媳糾紛。

文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）



當女人終於找到了一段好姻緣，嫁了一個好男人，以為從此風調雨順，開開心心。誰知跟奶奶火星撞地球，也是一樣家嘈屋閉，老公難做，太太或奶奶又各有委屈，一定會影響夫妻感情。

正所謂家和萬事興！想與奶奶和平共處，七師傅除「難念的經」外，還有3+1必殺技讓你全家和樂融融！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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婆媳是上世孽債

其實婆媳糾紛最難解的原因不離兩個，第一是因為那是上世積下來的孽債，第二就是兩個女人在「爭仔 」。作為媽媽的，一手一腳拉拔兒子長大，兒子娶了老婆後，覺得媳婦是來跟她爭兒子的。

要化解這個難解的結，風水方法以外，我通常會先由媳婦跟奶奶二人的關係入手，要她們先化敵為友，先做好朋友。

老婆錫奶奶令她放下戒心

裕美之所以會跟林作的媽媽（Lily ）不和，是因為 Lily 覺得受到威脅，覺是裕美是來搶走林作的，所以日嘈夜嘈。如果裕美多送禮物，多錫男友的媽媽，起碼可以令Lily 的戒心降低，關係自然會改善。

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打扮不要過分性感

另外，在奶奶眼中，如果媳婦日日衣着花枝招展，濃妝艷抹，很性感，家婆一定不會中意的，覺得是遇上了發姣的敵人。我建議各位媳婦如果在見到奶奶的場合，可以注意一下衣着，避免過分性感的衣服，化一個淡妝，給人感覺樸素一點就可以了。

家中放全家福避口角

媳婦也不妨多表示關愛，令奶奶明白你是有花時間在她身上，是有心的，二人站在同一陣線，敵意自然也會少一點。風水方法方面，可以放一張代表全家和睦的全家福在客廳中間，有助避免口角，促進家庭幸福。

七師傅贈你幾句

如果做了以上的方法也沒有成功化解婆媳糾紛，有終極一招：搬出去，千萬不要再跟奶奶一齊住了！

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《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】