外傭患腎病離職回鄉換腎　10年情誼子女送別難掩不捨：一家人一樣

外傭對不少家庭來說都是家人般的存在，當陪伴多年的工人姐姐要回家鄉生活，想必會令大家依依不捨。近日有網民於社交平台群組分享外傭因病離職回鄉的經過，抒發不捨之情。



港媽於「表揚好姐姐開心分享區」發布了一張相片，相中背景為機場離境大堂，女兒和兒子都緊抱著準備回鄉的外傭姐姐，滿是不捨。港媽指這位外傭已在家工作了十年，見證著小孩長大。早幾個月外傭因身體不適入院檢查治療，經診斷後發現她患上腎病，病情嚴重需要洗腎及換腎。

外傭或因疾病加重了心理壓力，身體也逐漸轉差，由於其家人願意捐腎，所以她也決定回鄉進行手術。她回鄉前也為事主一家介紹新的外傭，交接好才離開，盡心盡力，具責任感。事主續指送機當天，子女都非常不捨，畢竟她「從細湊到大」，一直照顧兩位小朋友，早已融入他們一家，成為半個家人。

事主也籲大家定期讓外傭進行身體檢查，及早診斷是否有隱疾：「唔好見姐姐正正常常，有些病很難察覺，醫生也說，唔check 血，好難知，每年畀佢做個body check 好啲。」她亦表示香港多美食，外傭如不節制導致高血壓便容易引致腎病：「姐姐佢哋係鄉下冇乜好食，來到香港咁多美食，好難自制，好似我姐姐，好喜歡飲咖啡，但原來佢自己high blood pressure，就要控制，高血壓就係影響腎其中一個原因。」

外傭已服務事主一家十年，早已情同家人。（FB＠表揚好姐姐開心分享區）

預防及控制慢性腎病要注意5點

衞生防護中心的「非傳染病直擊 2020」中介紹了腎臟的功能，以及預防及控制慢性腎病的5大要點。當中提及腎臟的主要功能是將多餘的水分和廢物排出體外、維持體內礦物質和電解質的平衡、製造荷爾蒙以刺激紅血球生長、調節 血壓和強化骨骼。腎臟功能一旦受損，可導致 各種嚴重健康問題甚至死亡。腎病有不同 種類，而慢性腎病的特性在於腎功能會逐漸和不可逆轉地於數月或數年間失去。

1.三低一高均衡飲食

依照健康食物金字塔的建議進食，多選擇低油鹽糖和高纖的食物。 每日進食最少5份蔬果，以及限制每日鹽 攝入量少於 5 克，包括來自醃製或加工的食物、調味料、現成醬汁、罐頭食品等的鹽，這有助降低患上高血壓的風險。此外，健康均衡飲食有助維持理想的體重和腰圍，同時有助降低患上糖尿病的風險。

2.戒煙和避免接觸二手煙

吸煙可導致動脈粥狀硬化，減慢血液流進腎臟，從而削減腎臟正常運作的能力。吸煙亦是導致腎癌的原因之一。

3.避免飲酒

酒精會影響血壓，而飲酒過多可增加患上高血壓的風險，從而增加患上慢性腎病的風險。

4.多做體能活動

恆常做體能活動有助降低患上糖尿病和高血壓的風險，從而降低患上慢性腎病的風險。

5.按醫生處方服藥

小心一些非處方藥物（例如 止痛藥）或草本藥物，因這些藥物可能會傷害腎臟。

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