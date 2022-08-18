外傭回鄉渡假│兒子不捨姐姐 老婆第2日黑臉 張欣欣一句話解心結

香港的家庭，尤其是有小朋友的，不少都聘僱女傭，以減輕壓力。但凡事皆如雙面刃，媽媽們有時也會被弄得哭笑不得，小朋友也不能倖免。因為，世界上或者有一種香港小孩子才有的情緒病，叫「不捨姐姐症」。

(編按:文章作者為張欣欣)



「不捨姐姐症」這疾病需經長期蘊釀才形成，通常分為4期：

第一期為陌生期：這時候，BB或小孩子初與外傭姐姐接觸，彼此觀摩，毫無感情可言。（不過女傭會和僱主說第一眼已愛上BB，仿似前世未了緣，今世方再續云云！）

第二期為熟落期：歷經一至兩個月，姐姐已摸透BB或小孩的脾性，後者早已放下心中籬籓；姐姐一句話，他/她們總也回上好幾句話，彼此交流無礙。媽媽見狀，放下心頭大石，間或把子女交給姐姐湊上半天，落得清閒ME TIME或享受個人空間。

第三期為親密期：到了半年左右，BB已習慣姐姐的體味（甚或格勒底及汗味），孩子也與之攬頭攬頸。這時候，部分母親開始會對工人姐姐有妒意，怨孩子黐姐姐多過自己；尤其是眼見子女從自己身上掙脫，投到姐姐懷抱才能情緒安撫下來，更是眼中噴出火來！

第四期為依賴期：小朋友此時不單在生活上全面依靠姐姐，在精神上更是與之須臾不可分離。工人姐姐若能修到此等境界，在家中地位已是堅如磐石；即或僱主媽媽也隨時須仰賴其鼻息生存，等閒不敢得罪之。對少主的衣服、口味、習慣、愛惡……姐姐比媽媽更清楚瞭解於心，後者慘跌至小朋友的 OPTIONAL 位置！

當孩子在肉體及精神上已習慣姐姐的存在時，呢一刻，姐姐卻------要回鄉探親了！

根據合約，姐姐每年可回鄉一次。

晴天霹靂！

這個詞彙小朋友未必懂是什麼意思，但他/她們卻會切身感受到！

他/她們一生第一次，體會何謂別離。

這個「他/她們」，包括我的兒子。

一晚，夜闌人靜時，兒子乍然驚醒，哀號著： 「我要姐姐返嚟！」

唬得老婆忙抱緊兒子，連撫帶慰才哄回兒子安睡。

第二天，老婆塊臉黑過包公！

見愛兒神色萎頓，終忍不住謾罵：

「返乜鬼去菲律賓啫，肺炎咁勁，返去果面又要做貴價檢測，又要機票，返嚟又要住酒店，而家酒店又成日FULL，一晚成千蚊咁滯，要BOOK都要成個月後先有房……」

通常呢個情況，男人絕不適宜講什麼勞什子的理論，最好方法，是敵愾同仇，而且要比她更激憤：

「老婆大人言之有理！間酒店邊個搵架？係老婆！邊個俾錢㗎？又係老婆！機票邊個訂㗎？又係老婆！而家又話改酒店隔離日數啦，又係我老婆！全部都係老婆！無老婆，草不會綠，水不會流，地球停轉！吼！」

最後，在老婆「勸解」下，我氣鼓鼓坐下，最終才解開「心結」。

有時我想，香港人也得感謝一眾姐姐。

雖然她們有時確令人又愛又恨，

但沒有她們的付出，

沒有這一劑良藥，

我們或多或少都會有點精神病呢！