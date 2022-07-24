暖心房東視租客為家人　生日主動包利是慶生：不要再見外了！

好房東可遇不可求，近日有位台灣網民於社交平台分享遇到天使房東的經歷，事源房東姨姨不經意得知事主女兒的生日後，主動送生日利是並提議帶小妹妹買生日蛋糕，更表示將兩人視為成自己的女兒和孫女，希望她們不要見外。網民紛紛留言表示羨慕！



房東姨姨視租客為家人，生日主動包利是慶生。（非當時人，Freepik）

事主分享平日只會在收租日與房東見面，但有天上班時竟見房東來訪：「我心裡有點不安，想說是發生什麼事情，才會讓她一趟路，專程到店裡找我。」怎料房東拿出利是，指事主女兒生日將至，因為不知道妹妹喜歡甚麼口味的蛋糕，所以用利是代替，再帶她買蛋糕。見事主萬般推辭，房東更溫馨回應令她非常感動：「阿姨說她把妹妹當成自己的孫女疼愛，也把我們當成她的子女，叫我不要再見外了！」。

事主回想之前為女兒申請小學時，需要遷戶籍到房東名下，房東應該在那時注意到小妹妹的生日，怎料她竟一直記住，更主動送上祝福。

事主新年時曾發文分享，指上班期間房東親自來訪，送上2000元台幣利是。當時她們一家只遷入新家不到一個月，但房東已經待她們如家人。當初要繳付租屋的按金時，她更擔心事主一家的經濟狀況，主動提出如果她們經濟有困難、急需用錢就暫時不收款。

事主新年時收到房東送的2000元利是。（FB群組／爆廢公社）

房東的善舉令一眾網民大喊羨慕，好房東真的是可遇不可求：「把房客當作自己的親人對待。遇到這樣的房東真的很幸運」、「現在這種房東根本是保育類動物，瀕臨絕種」、「別人的房東永遠不會讓我失望」。