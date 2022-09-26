3歲兒子踩爸爸肚皮 爸爸脾臟破裂腹腔積血近1公升需切除

小朋友活蹦亂跳很平常一件事，但要小心小朋友跳來跳去，會傷害到自己。四川有一位爸爸牽著3歲多兒子的手，讓兒子踩在自己身上，但卻導致自己脾臟被踩破，腹腔積血近1公升，最後需要醫生進行切除手術。



患者腹部突然痛

根據内地媒體報道，在九月上旬，四川瀘州市中醫醫院外二科副主任醫師徐冬梅結束一日的核酸採集支援任務後，突然收到電話，有一名脾臟破裂導致大出血的年輕患者，須立即做手術。

經過醫生仔細檢查，這位患者沒有外傷，也沒有患上血管瘤，令她覺得很奇怪，手術後她反復詢問患者李傑（化名），李傑自己也不知道是甚麽原因造成。只知道自己早上餵小朋友吃飯時，突然覺得左上腹痛，令他無法動彈，躺、坐、行走都有問題，甚至連呼吸都覺得痛。李傑工作也不需要很大體力，之前也沒有外傷。

醫生徐冬梅覺得很奇怪，患者脾臟破裂，腹腔積血近1千毫升，正常人全身的血加起來才3千至4千毫升，這位患者相當於已經流了人體三分之一的血，通常一定有一些外力因素才會導致這嚴重情況。

再經過醫生反復詢問，李傑先想起兩天前，他牽著3歲多兒子的手，讓兒子在自己身上跳，當時兒子踩到自己肚子，他覺得很痛，之後又感覺不再疼痛，才不以爲然。讓兒子在自己身上跳來跳去是他們父子經常玩的游戲，但想不到今次游戲會讓他受傷，由於他脾臟上極完全破裂，需要進行切除手術。

醫生徐冬梅（中）為患者手術中 圖片來源：封面新聞

圖片來源：封面新聞

脾臟很脆弱

主刀醫生徐冬梅提醒其實脾臟很“脆弱”，雖然很多父母都會讓小朋友在自己身上跳者玩，但是大約3歲的孩童，一般體重都有大約30斤，我們的脾臟很嬌嫩，是無法承擔這種負荷。

脾臟它可以過濾血液，除去死亡的血球細胞，和吞噬病毒和細菌。從這位爸爸病情來看，她判斷爸爸兩天前脾臟應該出現了脾臟包膜下血腫，稍微用一點力氣，例如咳嗽、上廁所，都會有機會引致包膜破裂大出血，但由於這位爸爸沒有重視病情，所以就導致病情嚴重。她提醒小朋友習慣蹦蹦跳跳，父母愛孩子是本能，但都要小心帶小朋友的時候，避免危險動作。如果發生腹痛等不適，就要及時就醫。

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