英國大學研究 BB在媽媽子宮已開始挑食？

小朋友挑食，父母最頭痛。有外國研究指胎兒在媽媽子宮内，其實已經對味覺和嗅覺有反應，媽媽吃了羽衣甘藍粉的膠囊時，胎兒表現出哭泣表情的頻率，大約是服用紅蘿蔔膠囊或不服用膠囊時的2倍，似乎可以見到胎兒都懂得挑食。



媽媽吃羽衣甘藍 BB露哭泣表情

根據外國媒體報道，英國杜倫大學（Durham University）、阿斯頓大學（Aston University)、法國勃艮第大學國家科學研究中心（National Centre for Scientific Research-University of Burgundy）進行一項相關胎兒對媽媽飲食反應的研究。

研究人員指羊水會有媽媽飲食的氣味，人從妊娠14周就可以檢測到味道相關的化學質，妊娠24周就可以感知氣味分子。研究人員招募了100名18至40歲的孕婦，並在32周和36周進行4D超聲波掃描，孕婦分爲三組，其中一組孕婦每次做超音波掃描前20分鐘，就服用一粒400毫克羽衣甘藍粉的膠囊，另外一組孕婦就服用紅蘿蔔粉的膠囊，以及一組沒有服用任何膠囊的孕婦。她們被要求做掃描之前1小時内不能吃任何東西。

研究結果

研究團體發現，媽媽食用羽衣甘藍膠囊時，胎兒會表現類似哭泣的表情，而媽媽食用紅蘿蔔膠囊時，胎兒會表現笑臉表情，母親食用羽衣甘藍膠囊時，胎兒表現哭泣表情的頻率，大約是服用紅蘿蔔膠囊或不服用膠囊的2倍。

研究作者Benoist Schaal告訴外國媒體 （the Guardian），結果令人驚訝，媽媽還未吃完飯，胎兒已經意識到或者能感知媽媽已經吃什麽。而研究另外一位作者 Beyza Ustun 表示，團隊正在研究嬰兒出生後對不同口味的反應。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓