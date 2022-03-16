從飲食提升小朋友免疫力　營養師推介3款飲品、1款保健品抗疫

近日本港的疫情持續肆虐，單日的確診人數長期居高不下。第五波疫情之下，兒童和老人家都是主要受影響的群組，至今因染疫而死亡的個案已超過兩千宗，當中包括年齡介乎11個月大到4歲的兒童。營養學家馬圓建議家長可以透過日常生活飲食，為孩子的身體提供更多益生菌，進行腸道的免疫力保護，以減低感染新冠肺炎病毒的風險。



好好保護上呼吸道

馬圓分享，一位有名東歐醫生因長期在診所內接觸不同的病人，結果不幸染上新冠肺炎，進行病毒檢測後呈陽性反應。那名醫生在感染初期開始飲用蘋果膠，結果在整個患病過程中都沒有出現任何嚴重的肺部、呼吸道併發症，或其他不良反應，這可能跟蘋果膠其實是益生元，可以激活體內大量益生菌，轉化成為強大的丁酸鹽以抑制組蛋白去乙醯酶（HDAC），從而增加對病毒的抗體水平，優化身體的免疫系統有關。

患新冠肺炎初期，上呼吸道會先感染並開始有發炎跡象。在疫情期間，家長宜特別注重孩子在水分方面的補充。如果要預防感染和補充水分，家長可以為孩子準備蘋果膠熱飲和雪梨柚子蜜。

製作蘋果膠並非容易，單單製作一公斤的蘋果膠已經要用上250公斤的蘋果，重量只有3克的蘋果膠，已經相當於9個蘋果。

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喝有益身體的飲品

在任何日子裡，父母都可以給小孩子喝番茄汁、洋蔥汁和蘋果膠。番茄汁裡破碎番茄的細胞壁可以釋放出更多茄紅素，令人體更容易吸收。茄紅素可以保護淋巴球的DNA，優化免疫系統，有效預防肺炎病毒。而洋蔥汁裡面的槲皮素可以減低氧化應激和C-反應蛋白，可以有效消除體內炎症。至於蘋果膠，是指聚集在蘋果皮和果肉之間的天然纖維。如果小朋友出現黏膜不健全的情況，會增加感染病毒的風險。蘋果膠能夠提升體內的丁酸鹽水平，一方面可以增加對病毒的抗體水平，優化免疫系統，另一方面又可以降低炎症引致的健康問題，進而預防患上新型冠狀病毒的機會。

通過選擇蔬菜來強化黏膜

在選擇蔬菜的時候，家長可以叫孩子多吃橙紅色類型的菜。人體的第一道免疫防線就是黏膜，所以要通過飲食多攝取「強化黏膜營養素」。橙紅色類型的菜如紅薯、南瓜都含有維生素A和β-胡蘿蔔素，是呼吸道黏膜的第一道防線，可以阻止細菌及病毒入侵黏膜，有助提升上呼吸道抵抗力，舒緩支氣管炎和感染肺炎的症狀。另外，蕃薯、南瓜這類澱粉質食物，經過6至8小時的冷藏後，會轉化成「抗性澱粉」。加上不易完全消化的特性，一則可延長飽足感，二來因「低升糖指數」的特性，可以避免胰島素驟升驟降，適合控制血糖和減肥。