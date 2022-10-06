親子共讀目的是「共」而非共讀 3大絕招提升親子共讀樂趣、親密感

如何令孩子愛上閱讀？很多家長都非常關注這些問題，希望孩子多閱讀、多思考，能夠從中汲取多樣知識。以下會解構三大方法令孩子習慣閱讀，慢慢培養閱讀習慣。當中更提到親子共識，並提供相關建議，令親子共讀更具意義、更有效。



1. 最簡單的方式 - 以身作則



在餐廳裡常看見父母滑手機、小孩看手機，「環境的營造」其實就是父母！



在家中，父母習慣閱讀的動作，孩子自然會跟著拿起書來看，完全不需要甚麼技巧來教導你的孩子閱讀。

最簡單的方式 - 以身作則（圖授權/kids_share2022@IG）

2. 每天固定閱讀時間



就像固家的玩具時間、回家電視電影時間，只要每天有一個時段是固定閱讀，時間到了，孩子就會拿起書來看。

3. 親子共讀就是一種親子互動遊戲



不要把閱讀想的太嚴肅！



- 要坐在書桌前坐姿端正



- 一字一句地唸著書上的文字



- 唸書後還要告訴孩子飯要吃光、要多吃菜（壓力真大）

親子共讀就是一種親子互動遊戲（圖授權/kids_share2022@IG）

親子共讀應是是輕鬆、有趣的，隨處可以閱讀



有時候，看圖說故事會變出不同的故事內容。好笑有趣的書，可以培養孩子的幽默感、創造力。

親子共讀目的是「共」而非共讀



- 增加親子親密關係

- 增加更多聊天話題

- 與孩子拉近距離，才能成為無話不談的朋友



時間不用長，放學下班後，花半小時就能為日後養成習慣。



《本文經kids_share2022授權轉載》