【親子共讀】 從故事認識不一樣的生命 向孩子傳遞正確價值觀

閱讀，是一個生命感動生命的過程。為加深大眾對精神病康復者、SEN學童，以及青海殘障兒童的認識，多間本地慈善團體先後出版有關上述弱勢階層的書籍和繪本，讓您能藉著與孩子閱讀不一樣的生命故事，向他們傳遞包容、接納、關愛等價值觀，給他們上一課珍貴的生命教育。

尋找精神病康復者的足跡：《瘋見社區》

圖片由「香港精神康復者聯盟」提供。 「香港精神康復者聯盟」（下稱：聯盟）是一間以康復者為主導，並服務康復者及其家屬的慈善團體。2016年，聯盟開始發展「精健圖書館」公眾教育服務，期望藉推動康復者走進社區，與大眾分享其生命故事，從而消除社會對精神病及康復者的偏見和歧視。 今年，聯盟首次出版有關精神病康復者的書籍 - 《瘋見社區》，從第一身角度出發，記錄了8位「真人圖書」在社區生活的點點滴滴及日常趣事。他們如普羅大眾般過著平凡的生活，同樣喜歡尋找區內美食、踏著單車在路上飛馳，亦愛到郊外與小動物接觸。 有別於一般講述精神病康復者積極面對疾病的書籍，《瘋見社區》並無描述他們患病、治療、康復、復發、再治療的痛苦掙扎，而是把重點放在其生活之中，期望能讓讀者明白到彼此在社區留下同樣的足跡，並無你我之別。 《瘋見社區》

策劃：香港精神康復者聯盟

採編：秦韵琪

出版社：為了出版

ISBN：978-988-79002-1-4 現只需捐款$100予「香港精神康復者聯盟」，能夠得到一本《瘋見社區》之餘，更可以幫助推動一位康復者走進社區，分享其生命故事。

不一樣又如何：《看得見的秘密》

圖片由「香港基督教女青年會」提供。 近年，政府對SEN（特殊學習需要）學童愈加關注，除了處理他們的康復和福利事宜，亦向公立學校提供額外資源、支援和培訓，協助學校適切照顧SEN學童的需要。然而，社會大眾對SEN學童的不理解，卻令家長經常遭責備管教不善，飽受不少生活壓力。 為改變此現況，「香港基督教女青年會」（YWCA） 邀請了曾修讀兒童心理學課程的插畫師蔡寶研（Bowie）和設計師陳沛雄（Leo）按SEN學童日常經歷，創作全港首本真人真事改編的「三色濾鏡」繪本故事書 - 《看得見的秘密》。 故事講述患有過度活躍症的小主角乘風整天蹦蹦跳跳，管教問題令父母身心面對很大壓力，更擔心活躍好動又多說話的兒子無法完成擔任「圖書館實習管理員」的挑戰。其後得到義工、圖書館負責人的支持和接納，乘風一家終獲得信心和勇氣，成功把「不可能」變成「可能」。 《看得見的秘密》曾榮獲國際性的設計獎項，其「三色濾鏡」的設計象徵家長、兒童和社區人士，讀者戴上不同濾鏡，便可從多角度了解SEN學童及其家庭的情況，期望能藉此推廣關愛共融的精神。 《看得見的秘密》

出版：香港基督教女青年會

插畫：蔡寶研@Pica Pica Gallery

繪本設計：On Your Mark Design Laboratory

ISBN：978-988-77036-1-7 《看得見的秘密》現正進行優先訂購，並於今年11月起陸續送出。現只需捐款$180予「香港基督教女青年會」，將能得到一本《看得見的秘密》，讓SEN學童更早獲得適切的支援，改寫其人生故事。

從香港到青海：《當小偉遇上斗格》

圖片由「基督教勵行會」提供。 為了用輕鬆活潑的卡通方式呈現青海殘障兒童的故事，「基督教勵行會」將推出首本繪本故事書 - 《當小偉遇上斗格》，內容講述生活在香港的主角小偉因貪玩與同學在學校胡亂奔跑追逐，不小心撞傷頭部而入院。留院期間，小偉得知腦瘤女孩斗格如非得到善心人的幫助，實難以從青海來港治病，性命堪虞，亦明白到世上有不少像斗格般需要幫忙的個案，令小偉的價值觀有所改變。 《當小偉遇上斗格》由本地插畫家、設計師、舞台創作演員阿徐Ahtsui創作故事及繪畫內容，預計將於2019年10月正式出版。售賣繪本的收益將會用在「基督教勵行會」青海人道支援服務上。 《當小偉遇上斗格》

策劃：基督教勵行會

作者：徐羨曾 阿徐Ahtsui

預計出版日期：2019年10月 現只需捐款$100予「基督教勵行會」，不但能支持《當小偉遇上斗格》繪本的創作費用及該會的人道支援服務，更可於繪本正式出版後，獲得《當小偉遇上斗格》一本及紀念明信片一張。

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