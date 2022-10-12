三年級生食炸雞塊鯁喉險窒息8歲男童即場急救救回一命獲封小英雄

近日美國一名8歲男童目睹同學進食炸雞塊時鯁喉，差點窒息，於是便立即上前為他施展「海姆立克急救法」（Heimlich maneuver），成功救回一命。事後男童獲學校頒發「英雄獎」，他亦透露自己曾經鯁喉，當時父親便向他教授急救法。



事發於美國俄克拉荷馬州諾曼市的一間小學，據教職員透露，當日3年級學生Cashton York吃炸雞塊時意外鯁喉，無法呼吸。當時其他同學都驚慌失措，紛紛大聲尖叫並向老師求救。同為三年級的Garrett Brown則冷靜應對，他在老師前來之前，已立即運用所學的急救知識，為Cashton施行海姆立克急救法，成功讓他吐出雞塊。

事後學校為讚揚Garrett的英勇行為，特意舉辦周會向他頒發「英雄獎」，當地的消防處和警局都派出代表出席周會以表支持。Cashton亦當眾感謝並擁抱Garrett，其父母直言得知孩子鯁喉後非常驚恐，更稱難以用言語表達感激之情。

Garrett向當地傳媒分享他以往也試過鯁喉，當時父親用海姆立克急救法救了他，後來父親向他傳授此急救法。而這次意外中他便用了父親所教的急救知識救了同學一命。

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兒科醫生教2招急救法

如果小朋友鯁喉，兒科醫生李卓漢醫生提醒家長千萬不要將手指放入小朋友的喉嚨企圖摳出食物，否則反而會將食物愈推愈入，阻礙呼吸。而首3至5分鐘為急救的黃金時間，除了先召喚救護車，家長亦可預先施行海姆立克急救法（Heimlich maneuver），讓小朋友自行吐出食物。