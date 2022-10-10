美國女嬰天生無雙臂遭棄養 努力練習用腳吃飯不放棄

人生難以盡善盡美，有很多挫折失敗都需要自己努力面對。美國有位女嬰天生沒有雙臂，剛出生就被親生父母拋棄，雖然她沒有任何自理能力，生活上遇到很多困難，但她仍然笑得燦爛，後來在孤兒院被養父母看中，從此得到他們的支持和疼愛。



出生就沒有雙臂 幸運終獲父母疼愛

美國女嬰Vasilina天生就沒有雙臂，右手只有兩根手指，一出生便慘糟親生父母拋棄，即使她沒有自理能力，生活有很多困難，她都仍然堅強面對，總是面帶燦爛的笑容，後來她很幸運在孤兒院吸引了如今養父母的目光，從此獲得養父母的愛。

這對有愛心的夫婦早前亦曾領養過一位殘疾男孩，由於Vasilina是美國人，養父母是俄羅斯人，即使領養手續很複雜，但都沒有阻礙這對夫婦領養Vasilina的決心，他們最終也成功帶Vasilina回到俄羅斯的家，展開新生活。

Vasilina堅強面對生活每一步

Vasilina獲得好心人領養，得到寵愛和愛護，但她並沒有只想依靠別人生活，她仍努力學習不同生活技能。媽媽將她努力吃飯的樣子分享在社交平台，從影片可見Vasilina用腳趾夾著餐具，努力將食物送進口中，但腳與嘴的距離太遠導致她嘗試失敗，但她沒有氣餒，再次調整角度，最終成功吃到第一口食物。

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如今Vasilina還可以用腳做到很多事情，例如用腳拼圖、看書，雖然身體不健全，她玩滑板車、游泳都沒有難度。養育不健全的孩子並不容易，但養父母說只要看到Vasilina的笑容，一切都覺得值得。