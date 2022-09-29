女兒身上有瘀傷 父母以爲打架導致 確診是白血病

小朋友摔跤撞瘀是經常發生的事情，有外國父親以爲女兒在學校打架才有瘀傷，但經過血液檢查，卻發現女兒沒有打架，反而是患上白血病，令這對父母很崩潰。



以爲普通瘀傷 其實是大病

根據外媒報道，有外國一對父母，發現女兒Eva Thornley放學回家時腿上有瘀傷，女兒自己都沒有頭緒爲什麽會這樣，父母認爲她應該是在學校打架才造成這樣，但是Eva的瘀傷一直沒有消退，之後父母就帶Eva做血液檢查，檢查結果從此為改變他們生活。

Eva沒有在學校打架，原來是患上白血病，父親崩潰表示「整個世界都崩潰了。」最近Eva姐姐都有去驗血，發現其實只是缺乏維生素D，Eva父母都認爲Eva可能是缺乏維生素D，問她如何有瘀傷，她自己都不知道，父母就以爲Eva是在學校打架導致，完全沒有想到Eva 是患上白血病。

根據外媒指出，Eva之後接受了10天的化療，意味著她會失去所有頭髮，但她仍然微笑和快樂地面對。

根據兒童癌病基金資料*，在香港每十萬名兒童中便有四名患上白血病，每年約有50至60個白血病新症。常見症狀會有持久發燒、貧血而引致臉色蒼白和精神疲倦、手腳出現瘀斑，容易流牙血和鼻血等等。

資料來源：https://www.ccf.org.hk/zh-hant/information/diagnosis_and_treatment/?id=9

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