座廁淤塞｜餸尾湯汁、頭髮倒進馬桶？7種東西隨時塞爆廁所水管

應該有不少人因為沒時間追垃圾車，或者不想把垃圾堆積在家裏，而偷偷把廁所馬桶當作垃圾桶，感覺一些沖得下去的垃圾就往裏面丟應該沒差，如果你真的這樣想那可就大錯特錯了！



不少的物品不僅會讓水管堵塞，甚至還會污染環境，可是非常不道德的事情哦！記住以下這幾種東西，可別再往馬桶裏面倒了！

座廁可不是垃圾桶，胡亂地倒進以下這些東西，早晚會導致瘀塞：（按圖了解）

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1. 粉類食物

任何呈現粉狀的食物，像是麵粉、咖啡渣、奶粉、高蛋白等等，看似溶於水，但其實很容易會在水管裏變成「糊狀」，不僅容易阻塞水管，甚至還會有黏性，把許多髒污、衛生紙攔截黏住，到時候只會越塞越嚴重！

2. 帶油脂食物

先承認，是不是有把泡麵的剩湯倒進馬桶裏過！除此之外，任何富含油脂的東西，不管是含沙拉油、牛油、豬油或者奶油，都會因為遇冷而凝結，造成馬桶水管淤積，或者卡在水管壁上，時不時飄散出味道來，所以千萬別再把馬桶當作廚餘桶了！

3. 牙線、頭髮

在浴室剔牙完，可別再隨手一扔進馬桶裏了，光是每次洗完頭所掉的頭髮就容易讓排水孔堵塞，所以牙線、頭髮這類的線狀物體，一不小心就會在水管裏呈現於網狀，攔截許多廢物而造成阻塞了。

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4. 保險套

在一陣翻雲覆雨後，許多人怕丟在垃圾桶會產生異味，所以就包裹着衛生紙一起沖到馬桶裏，但事實上像這類的橡膠物品，可能會在沖下去的過程中裝進氣體和水而鼓成一球，不僅會造成水管堵塞，甚至可能也會卡在下水道或者污水處理廠的設備中哦。

5. 貓砂

有養貓的人應該都知道，除了豆腐砂與紙砂，其他砂都不能丟進去馬桶裏，別覺得少量沒關係，不溶於水的砂就是會造成堵塞，而甚至豆腐砂與紙砂也要分批倒入馬桶，否則一次太大量也會整個大塞住哦！

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6. 藥物

沒吃完的藥物怕丟在垃圾桶會被家中寵物誤食，有的人會丟進馬桶裏，但根據環境保護的專家認為，許多藥物的成分沒有辦法被污水處理廠去除藥性，而被排放進河流，都有可能會造成環境與生態的破壞！

7. 漂白水

打掃或拖地的時候，不少人會用到漂白水稀釋，然後最後都一起將污水倒入馬桶裏裏，但事實上，漂白水可能會傷害化糞池或污水處理廠裏負責分解有機物的微生物，進而讓處理污水的效果喪失，建議將含漂白水的廢水放置在戶外或通風處至少一天，直到聞不到味道為止才可以倒入馬桶。

隨時蓋好馬桶蓋避免東西掉落

除了不要將廚餘或垃圾往馬桶裏丟以外，平常也要小心有東西掉落到馬桶裏沒有發現，沖水後堵塞在水管裏，可是要花不少錢請人來修理的！所以最好平時養成如廁後把馬桶蓋蓋上的習慣，以防東西掉落，也可以防止異味飄散哦～

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