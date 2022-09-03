暖男老公｜星野源確診後驚覺馬桶瘀塞　徒手通渠免新垣結衣受傳染

星野源與新垣結衣在《月薪嬌妻》（網譯《逃恥》、《逃避是可恥但有用》）假戲真做宣佈結婚後，夫妻倆一舉一動都是媒體追逐焦點，日前星野源上節目分享自己在確診期間「徒手挖糞」事蹟，原因曝光後也引發網友廣大迴響，另外自詡為「嘉義山下智久」的台灣百萬YouTuber蔡阿嘎以潔癖聞名，在2021年居家Vlog影片中分享自己刷馬桶堅持「徒手清洗」，星野源與蔡阿嘎愛妻形象都被網友稱為是「優質好男人」。



據日媒《Smart FLASH》報道，星野源8月16日參與《星野源的All Night Nippon》（《星野源のオールナイトニッポン》）錄製時提及在7月26日錄製結束後身體不舒服，經新冠檢測結果為陽性，為求安全起見新垣結衣也一同返家隔離，兩人期間均使用通訊軟體對話。

星野源自爆在居家隔離期間最困難的事就是「喉嚨痛症狀最嚴重的時候家中馬桶阻塞」，當時因為家中沒有馬桶疏通器，也無法請人進來疏通馬桶，為保護妻子新垣結衣不被自己傳染，在意識朦朧的狀態下，星野源決定將手上的婚戒先行取下並親自動手處理，花費一番功夫才將馬桶順利疏通，愛妻的舉動也備受網友討論。

相關圖輯：星野源的平易近人及細心不只在鏡頭前，在現實中原來也是一樣！（按圖了解）

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蔡阿嘎化身「仙度瑞嘎」徒手刷馬桶！網友見狀狂讚：優質好男人

自稱「嘉義山下智久」的百萬YouTuber蔡阿嘎，2021年也趁二伯、蔡桃貴和蔡波能不在家時，拍攝24小時自己單獨生活的日常Vlog，影片中可見蔡阿嘎化身為「仙度瑞嘎」，不僅洗衣服、吸地樣樣來，還分享個人打掃小技巧，「其實打掃很間單，一個最大原則『物歸原位』，然後把窗簾打開，讓房間曬曬太陽」，浴室部分蔡阿嘎甚至徒手清洗馬桶，自豪表示「我就覺得手刷比較乾淨」。

影片播出後也讓許多觀眾留言讚嘆：

．「阿嘎真的是很好的先生，最怕那種坐在沙發一直唸卻不幫忙的」

．「看家裡整理乾淨的過程好療癒，工作也完全不馬虎超認真，真的是優質好男人」

．「雖然阿嘎有潔癖，但是他不會只出一張嘴而是動手自己做，這部分真的很讚」



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