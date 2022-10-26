鮮奶營養｜香港製造≠奶源來自香港 拆解鮮奶3個冷知識

鮮奶為我們提供日常所需的蛋白質、鈣質及維他命，但各位消費者又知不知道如何揀選來自優質奶源，又有豐富營養的鮮奶？以下小編為大家拆解有關鮮奶的迷思。



香港製造≠奶源來自香港

近年有不少牛奶品牌標榜「香港製造」，但細心翻查各品牌的資料，不難發現奶源原來都並非來自本地，而是來自內地牧場。而品牌標榜的「香港製造」，其實是將來自內地牧場的奶源運送至香港廠房，再進行消毒、均質處理及包裝等工序。

「香港製造」鮮奶不等於奶源來自香港。

而全港唯一持牌有機乳牛場的「康寧牛奶」成立於1962年，但2015年時漁護署發言人證實，品牌於08年起沒續牌，即代表品牌不能生產及出售本地乳牛鮮榨牛奶。

那麼香港有沒有乳牛？今年9月城市大學由澳洲購置乳牛，以便獸醫課程學生可以進行畜牧及管理農場的實習。農場正式運作後，預計可每日生產約500公升營養豐富的牛奶，但只會於校內出售。由此可見，香港的牛隻數量一直不足以供應本地的鮮奶需求，因此大部分品牌均採用來自非本地的奶源。

乳牛早前抵港，並入住大埔林村農場。(城大網站圖片)

所以消費者不妨選購鮮奶時多留意產品標籤，除了於包裝標籤上列明產地外，部份亦會標明奶源，而最為人熟悉的優質奶源有澳洲、荷蘭、紐西蘭等，皆因這些地區的氣候、水質和空氣質素都非常適合飼養牧牛。

放牧牛生長健康 提供更優質鮮奶

有專家指出，牧牛的飼養環境會直接影響牛奶的營養價值，有研究指出放牧牛生長過程更健康，所製造的牛奶更優質。

放牧牛生長健康，所製造的放牧牛奶更優質。

放牧牛需要每年至少有120天、每日至少6小時在草原上自由奔跑，好讓牠們伸展，同時可以吸收太陽帶來的維他命D。而在自由放牧的過程中，牧牛亦能吃到自然生長的鮮嫩青草。天然的牧草含有豐富的醣類、維生素B、C、D、E、電解質、鈣質、微量元素、胺基酸、蛋白質、生物素、礦物質、葉綠素等，因此吃天然牧草長大的乳牛所產出的牛奶也含有許多天然營養素。

放牧生活亦令牧牛受到較少情緒壓力影響，因此可以分泌更優質的乳汁。牠們所提供的優質牛奶內含有優質乳蛋白及鈣質，有助消費者發展肌肉及骨骼，身體更強壯。

全脂奶營養較全面 適合一般都市人

牛扒有分幾成熟，原來牛奶都以奶脂含量作分類。根據食物安全中心的〈食物及藥物( 成分組合及標籤) 規例〉有明確列出奶類及奶類產品的成分組合：

全脂奶：所含奶脂不得少於3.25%

半脫脂奶：所含奶脂不得少於1.5%和不得多於1.8%

脫脂奶：所含奶脂不得多於0.3%

那麼3種牛奶究竟消費者應該點揀？專家指出，全脂奶營養較全面，適合一般都市人。如果非常關注自己體重人士，則建議選擇半脫脂奶或脫脂奶，但緊記要留意脫脂奶沒有脂肪，因此脂溶性維他命（如維他命A、D）會減少，令吸收率降低。另外，專家亦特別提醒，不鼓勵有發育需要的人士選擇脫脂奶，包括小朋友、孕婦、長者。