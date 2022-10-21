9個月仍未坐穩？歲半不懂叫爸媽？2張圖告訴你孩子有否成長遲緩
撰文：親子王國
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由寶寶成長發展到幼兒，都有不同的成長里程碑和心智發展指標，可是到底應該要在甚麼是發展遲緩？應該要甚麼時候應看醫生？
醫生提醒，幼兒發展是一個連續的過程，如果到特定年齡，一些應要出現的認知、聽力語言、大小肌肉、情緒能力仍然未出現，建議父母應在恆常檢查主動問醫生，看看有甚麼可以幫到小朋友。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【幼童發展】0至3歲嬰幼兒成長里程碑 醫生：出現此情況應求醫！】