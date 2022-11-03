西松屋雙11激安大開倉│全場逾3萬件日本直送貨 最平$9.6一件

近日天氣轉涼，家長又時候為小朋友換季，日本人氣童裝品牌西松屋於香港的開倉再次回歸，由於今次撞正「雙11」，除了全場衫褲衣物均一價買6送1後最平$38.5元一件外，有精打細算KOL媽媽更推介$9.6便可入手日本直送家居服，難怪連黃澤鋒囡囡小黃妃(黃熙恩)與媽媽陳麗麗也愛不釋手，馬上一齊直擊有哪些性價比高的抵買產品。

攝影:許珞珩



小朋友大得快，衫褲鞋襪很快便要換，來自日本的童裝品牌「西松屋」，一直深受香港家長歡迎，因為價錢划算質素高，「西松屋」將於紅磡舉行一連8日大開倉，超過3萬件西松屋秋冬季童裝劃一低至$38.5/件！同場設有和光堂嬰兒食、用品及 KUMON玩具、圖書、玩具特價發售，小朋友可以即場試玩。

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KOL媽媽推介一套四件家居服

場內約分成4大區域，衣物跟日本呎碼分成兩區，一區是60-90以下的初生嬰兒至3歲兒童；另一邊是100-160cm，3歲以上至中童均有出售。款色方面，以外套、運動套裝、連身衣、連身裙、褲類、裙類、睡衣、家居服等。 價錢方面以全場衣服均一價$59/件，買5件衣服起$50/件，買10件衣服起$45/件，買滿6件會再送1件，折扣後低至$38.5/件。KOL媽媽Kami更帶了麥皮前往掃貨，她分享全場最抵一包4件家居服，Kami說:「因為一套有4件，都係一個價錢，買6送1即$38.5，平均$9.6已可入手一件，而且西松屋家居服品質有保證。」記者發現場內不少家長入手家居服。

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不容錯過$1超抵價換購產品



另外，場內設有低至$1超抵價換購產品及「Pearson Hong Kong培生香港」補充練習、童書及KUMON玩具，可以即場試睇試玩、還有「Seeds」及本地設計品牌「Bubugi」女裝服飾出售。另設購物滿$500即送$50現金劵，並可玩遊戲贏取禮物。

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【萌B殿堂紅磡大開倉】詳細資料：

開放日期：2022年11月5日（六）- 11月12日（六）

開放時間：10:00am - 7:00pm

衣物尺寸 : 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150,160cm及孕婦裝

衣服價錢 : 全場$59/件，買5件衣服起 $50/件，買10件衣服起 $45/件 (買滿6件會再送1件) ，低至$38.5/件

地址：紅磡祟平街2號富德中心207及208室 （近海逸豪園）