聖誕親子好去處｜迪士尼與彼思、Pororo&Friends、Pokémon打卡位

今期再為大家推介聖誕親子好去處必去打卡位！聖誕節2022精彩活動及互動裝置甚多，這次向大家推介紅傳全球的卡通、動漫人物，好讓一家大細也玩得盡興。這次介紹的是Mira Place「Let's Gala This Christmas」、迪士尼與彼思 — Fluffy Festival 聖誕「彈」入朗豪坊、西寶城、昇悅商場 及 昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」、屯門市廣場「《寶可夢 朱／紫》冬日冒險之旅START！」、太古城中心「Storytrveller」、香港救助兒童會帶你童遊利東街！



Mira Place「Let's Gala This Christmas」

今個聖誕，尖沙咀Mira Place即將展開一場盛大的華麗放「閃」派對，由即日起至2023年1月1日期間，誠邀全城男女盛裝出席「Let's Gala This Christmas」大型聖誕慶祝活動，參與3大聖誕Gala盛會 – Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala，化身Gala中的閃耀之星，共渡普世歡騰的節日！一連串慶祝活動由4大金光閃爍的打卡佈置掀起序幕，7.5米高的金光奪目聖誕樹塔和華麗吊燈裝飾點亮Mira Place中庭，呼喚您沿著夢幻旋轉樓梯徐徐步下成為晚會主角！於閃爍金漾鏡屋、星光大道紅地毯等場景襯托下，成為散發無盡光芒的派對焦點，讓埋藏於心中的派對主角夢成真！

此外，這場全港最矚目的聖誕Gala也會呈獻一系列目不暇給的精彩盛會及快閃優惠，包括：互動變身魔鏡讓您盛裝出席聖誕盛會、獨家星級聖誕造型工作坊、DJ音樂表演、金色聖誕老人大派爆谷及人氣商戶限時快閃聖誕優惠等，把聖誕氛圍推至高潮！

4大閃耀璀璨打卡位一覽

Mira Place「Let's Gala This Christmas」聖誕佈置

日期：即日起至2023年1月1日

地點：Mira Place 中庭

迪士尼與彼思 — Fluffy Festival 聖誕「彈」入朗豪坊

踏入冬天便令人聯想起各種取暖大法，坊間傳聞怕冷可以去牆角，因為牆角有90度……今個冬天，多個迪士尼與彼思人氣動畫角色款式毛毛球為您呈獻全新取暖方法，為你送上絲絲暖意！8大迪士尼與彼思人氣動畫角色包括《怪獸公司》的毛毛及阿拱、《反斗奇兵》的勞蘇、阿得與賓尼及獨角獸牛油仔、《玩轉腦朋友》乒乓，以及《熊抱青春記》由美玲變身的巨型小熊貓，將化身QQ毛毛球，以全新形象於即日起齊齊「彈」入朗豪坊開Christmas Party，帶大家走進暖笠笠的【迪士尼與彼思 — Fluffy Festival】。Fluffy Festival內最具代表性當然是全港首見的6米高Fluffy Festival毛毛球聖誕樹。朗豪坊正門到場內不同樓層亦被毛毛球「攻佔」，化身色彩繽紛兼夢幻的打卡區，充滿節日氣氛！

聖誕節將至，是時候入手聖誕禮物送給親朋好友，以及準備Party交換禮物驚喜環節！Fluffy Festival於現場開設「Chill Fluffy」期間限定店，店舖將首賣近300款迪士尼Fluffy系列新產品，包括：Fluffy Festival 毛毛球頸巾、毛毛球發光頭箍、毛絨室內拖鞋及毛絨斜挎袋等，活動期間將會分兩階段發售商品，首階段由即日起，第二階段由12月上旬起，各種軟綿綿精品絕對能夠融化你的心，與你一起迎接最溫暖的聖誕！

Fluffy Festival夢幻打卡位逐個捉

+ 3

「Chill Fluffy」期間限定店

+ 3

【迪士尼與彼思 — Fluffy Festival】

日期： 即日起至2023年1月1日



時間：上午11 時至下午10時

地址：朗豪坊4樓通天廣場

西寶城、昇悅商場 及 昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」

今個聖誕，頂着黃色小帽、戴着標誌性橙色護目鏡的韓國人氣巨星小企鵝Pororo將會化身聖誕老人，與6位好友同場現身，首度以聖誕造型襲港，開設「Pororo & Friends聖誕宅急便」。由2022年11月22日至2023年1月2日，大家可於信德集團旗下三大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場找到Pororo & Friends的蹤影，逾4米高禮物速遞站 ，近2米高巨形Pororo 吹氣大頭等場景，勢必成為大家的夢幻打卡樂園！除了5大俏皮聖誕打卡場景，Pororo 更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲、「Pororo接禮物」Facebook 濾鏡遊戲 、搞鬼動態貼圖等。臨近聖誕，Pororo更為小朋友舉行一連串聖誕快閃限定活動，「Pororo限定抱抱見面會」、「快閃兒童聖誕合唱團」、「聖誕DIY 手作兒童市集」等，一起感受歡樂的氛圍，迎接驚喜聖誕。

「Pororo & Friends聖誕宅急便」 首度齊集7大主角5大俏皮聖誕打卡場景

+ 2

免費參加三大互動遊戲@西寶城

「Pororo聖誕限定抱抱見面會」

聖誕造型的Pororo將於平安夜及聖誕節當日首度驚喜現身。只需即場捐款予指定兒童慈善機構，即可與Pororo抱抱，更可免費得到一張合照，共度暖意窩心的聖誕節！

「Pororo & Friends聖誕宅急便」

日期：2022年11月22日至2023年1月2日

時間：10:00am – 10:00pm

地點：西寶城UG中庭 / 昇悅商場1樓禮品換領處 / 昇御商場地下中庭

屯門市廣場「《寶可夢 朱／紫》冬日冒險之旅START！」

大受歡迎的任天堂《寶可夢》遊戲系列，成就了大人小朋友成為Pokémon訓練家的夢想！迎接一年一度的聖誕佳節，由即日起屯門市廣場將舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START！」聖誕活動，與大家一同揭開旅程新一頁！ 7米高的超巨型皮卡丘將萌爆登場，帶領粉絲認識最新初期三隻Pokémon - 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，更有機會邂逅傳說級Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」，親眼見識一下他們的霸氣！

商場特設多個打卡位，大人小朋友可以與心愛Pokémon一同共度開心聖誔！除此之外，活動更設有多個對戰專區，讓大家可以體驗全新《寶可夢 朱／紫》任天堂Switch遊戲，或與其他訓練家透過「寶可夢集換式卡牌遊戲」展開激烈對戰！場內更設有「Pokémon冬日商品店」，讓粉絲們盡情選購Pokémon Center原創精品！S+ REWARDS會員更可以憑指定點數參加「Pokémon聖誕卡工作坊」，而粉絲也可以參與「Pokémon Bingo Rally」集章歷險旅程，收集指定的Pokémon、換領Pokémon精美禮品！今個冬天，齊來與Pokémon締造滿載而歸的難忘聖誕！

一眾全新Pokémon驚喜亮相

+ 4

《寶可夢 朱／紫》冬日冒險之旅START！

日期：即日至 2023年 1月2 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：1 樓中央廣場

太古城中心「Storytrveller」

你我的小時候總會有著一個鍾愛的故事，往往能帶給我們無窮歡樂、期盼希望及天馬行空的幻想，在成長路上留下美好憶記！今個冬日，太古城中心為大家實現夢想中的聖誕願望，於2022年11月25日至2023年1月2日期間打造「Story Traveller」主題活動，商場中庭及中橋將化身由經典聖誕故事拼砌而成的世界，誠邀各位探索家運用想像力成為Story Traveller，一起穿越漫遊，開拓屬於自己及充滿創意奇想的聖誕旅程！

大家將可任意穿梭3個家傳戶曉的經典聖誕故事繪本：《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》，隨著雪人和胡桃夾子乘坐聖誕快車，從序章啟程踏進故事大世界，體驗場內7個互動主題打卡裝置，更可即場製作個人化的彩飾，沉浸於本地插畫家親繪背景與自創彩飾結合的聖誕奇幻，重新探索並體驗故事世界帶給大家的玩樂趣味，憑著愛及信念勇往直前，成就更好的自己！

是次沉浸式故事世界特別邀得8位本地插畫家合力聯創，為活動注入創新的文藝元素之餘亦著力支持本地藝術創作，讓童話中的美好和歡樂一一成真，更讓各位Story Traveller體驗充滿想像及驚喜的玩味聖誕，人人「LIVE HAPPY快樂識放」！

「童遊」5大互動打卡區 穿梭經典故事情景

+ 10

「 Story Traveller 」活動詳情

日期：2022年11月25日至2023年1月2日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

香港救助兒童會帶你童遊利東街

為延續世界兒童日的童心藝力，香港救助兒童會於利東街舉辦為期兩星期的慈善市集，由 Locoloco 為你搜羅創意手作產品。香港救助兒童會更安排了不同的兒童工作坊，由導師帶領小朋友數碼攝影及DIY布袋圖案印刷，率先感受聖誕氣氛。現場仲有世界兒童日限量版環保材質T恤及布袋可即場選購，T恤由著名時裝設計師Vickie Au設計，七彩的手掌代表著無分國界的援助和支持。家長快快記低這個屬於小朋友的開心日子。一家人齊齊參加好玩親子活動，一齊藝力童行，度過愉快的假期。

+ 2

【01空間優惠】Pokémon魔法森林｜ 玻璃發光擺設工作坊

參加者學習以黏土製作出喜愛的Pokémon 公仔，創作出獨一無二的【Pokémon魔法森林】玻璃發光擺設。

工作坊：2小時

參加者：5歲或以上小孩 / 成人

作品尺寸：高15cm

原價: $400

01空間優惠價: $370



👉🏻👉🏻立即預約👈🏻👈🏻

*完成付款後，最少預留3個工作天預約上堂時間

【01空間優惠】Pokémon魔法森林｜ 玻璃發光擺設工作坊

【01空間優惠】Disneyland 香港迪士尼樂園入場門票（需5個工作天前預訂）

香港迪士尼樂園度假區為不同國籍及年齡的賓客呈獻難忘且獨一無二的迪士尼奇妙體驗。賓客可以在這個奇妙王國裡置身喜愛的迪士尼故事中、與迪士尼朋友見面、在七個不同園區盡情探索、暢玩過百項世界級遊樂設施及娛樂體驗，更可入住華麗又舒適的迪士尼主題酒店，令旅程更加完美。

除了廣受歡迎的「星際大戰：入侵明日世界」娛樂項目及漫威主題遊樂設施「鐵甲奇俠飛行之旅 」外，樂園第二個漫威主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」現已開幕！立即號召大小英雄，與蟻人與黃蜂女一同投入微縮世界，阻止邪惡勢力九頭蛇盗取神盾局高度機密資料。

度假區內更有各式商店及餐廳可供選擇，賓客可盡情享受購物及飲食樂趣。樂園於不同節日更特別呈獻多采多姿的節慶及主題活動，與賓客共度每個歡樂時刻。

門票種類：（1日樂園普通日子、特定日子及特定高峰日子門票日曆 - 可前往香港迪士尼樂園網站查閱詳情，日曆和日期受樂園的營運限制，可能隨時和不時公佈。）

1日門票（普通日子）

成人（12 - 64 歲） - $592

兒童（3 - 11 歲） - $443

長者（65 歲以上） - $105

1日門票（特定日子）

成人（12 - 64 歲） - $662

兒童（3 - 11 歲） - $506

長者（65 歲以上） - $108

1日門票（特定高峰日子）（24/12/2022 - 02/01/2023）

成人（12 - 64 歲） - $724

兒童（3 - 11 歲） - $543

長者（65 歲以上） - $108

👉🏻👉🏻立即預約👈🏻👈🏻

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓