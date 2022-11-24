聖誕親子好去處｜商場設Disney公主My Melody打卡位 可製聖誕手作

距離聖誕節尚餘一個月，為迎接這個普天同慶的節日，01親子為親子搜羅聖誕必去打卡位及活動，在今年聖誕節留下美好親子回憶。這次向大家推介東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」、



東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」

6大聖誕考古裝置 與小精靈一起回顧聖誕傳統 AR 濾鏡投入北歐夢幻世界

由芬蘭創作團隊Silas Tonttukylä製作的Tonttu木雕小精靈公仔已有逾30年歷史，每一個木雕小精靈均代表著芬蘭的聖誕傳統文化，深受世界各地歡迎。傳說中，小精靈Tonttu原本住在芬蘭的農村，會趁人們入睡時照顧農場的小動物，悄悄守護村民；後來村民一個個遷移到城市，於是一班小精靈便搬去和聖誕老人同住，以另一種方式繼續為人類送上祝福。

「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」集合多款經典造型的Tonttu木雕，大家踏入博物館，即可看到一眾可愛小精靈熱烈地歡迎來賓。大家將化身成考古專員，遊走於6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人之間，與小精靈一起回顧各種聖誕傳統，並齊齊倒數聖誕，喚醒屬於這個普天同慶節日的珍貴回憶！為了將聖誕熾熱氣氛推到最高點，小精靈更靜悄悄地秘密排練，透過AR為大家送上聖誕祝福，每個打卡位都附有浪漫唯美的AR 濾鏡，只要掃瞄QR code，馬上讓大家置身北歐聖誕仙境。來自芬蘭的Tonttu，特別從家鄉帶來了康特勒琴，透過音樂工作坊讓香港的朋友體驗芬蘭的文化，在聖誕佳節期間為大家演出，讓大家一同沈浸在動人的聖誕樂章之中。

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東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」

日期：即日起至2023年1月2日

地點：將軍澳東港城一樓中庭

時間：上午10時至下午10時

換領精美木藝精品 為摯愛送上聖誕祝福

精選聖誕手作坊 親手製作暖暖心意

由11月19日起，東港城亦會於週末舉辦一連串聖誕手作坊，The Point會員只需憑1,000積分及即日電子消費滿$500，即可參加手作坊！

東港城 X DOSHA Woodcraft 朽木重生工作坊

精靈木方工作坊

日期：2022年11月19、26日及12月3、10、17日（逢星期六）

時間：下午5時至6時

聖誕燭台工作坊

日期：2022年11月20、27日及12月4、11、18日（逢星期日）

時間：下午5時至6時

活動地點：東港城一樓中庭

東港城 X DOSHA Woodcraft 朽木重生考察團

朽木重生考察團暨聖誕年輪木畫工作坊

日期：2022年12月11日

時間：下午2時半至5時

朽木重生考察團暨聖誕門牌工作坊

日期：2022年12月18日

時間：下午2時半至5時

life@KCC「聖誕『森』動旅程」

今個聖誕來到葵興life@KCC，即可令以上童話繪本情節成真！由2022年11月17日至2023年1月1日，life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港，與大家展開一場《聖誕「森」動旅程》，遊歷7大夢幻花森林場景，帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界，送上最暖心的佳節祝福！

7大夢幻森林場景 踏上滿載花與小動物的療癒旅程

西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro擅長以大自然及兒童主題創作，曾出版多本兒童繪本，並與多個全球知名品牌合作推出聯乘產品。Mia的插畫以花卉及動物作主要元素，配合童話及波希米亞風格，內容天馬行空，感覺夢幻而生氣勃勃，讓人眼前一亮。life@KCC與Mia攜手呈獻「聖誕『森』動旅程」，帶大家展開一段夢幻療癒之旅。大家收拾好行李，一起穿過花森林花環大門，走入小刺蝟、小白熊居住的溫暖「森」林；再坐上花之禮物車，直闖森林深處的安樂窩，參加小野兔的茶會，為旅程送上花之祝福。

life@KCC「聖誕『森』動旅程」

日期：2022年11月17日至2023年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

（地址︰葵涌葵昌路72至76號）

交通：葵興港鐵站E出口直達

費用︰免費入場

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聖誕市集搜羅本土職人花藝手作 為身邊人送上節日祝福

同場更會舉行市集，集合本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物，為身邊人送上別出心裁的節日祝福。

日期：2022年12月9-11、16-18及23-26日

時間：中午12時至下午7時

地點：life@KCC 3樓

「森」花怒放迷人花花世界 特式工作坊自製花森林手信

life@KCC「聖誕『森』動旅程」更為大家帶來4大特式工作坊，大家可親手製作獨一無二的聖誕禮物，包括乾花擴香石、果凍蠟燭、聖誕馬卡龍蠟燭及乾花聖誕掛飾，與摰愛分享滿滿的治癒與幸福感，共度溫馨佳節！

乾花擴香石工作坊：2022年11月26日

果凍蠟燭工作坊：2022年11月27日

聖誕馬卡龍蠟燭工作坊：2022年12月10日

乾花聖誕掛飾工作坊：2022年12月17及24日

時間︰下午2時至3時及下午3時至4時 (每節名額10個)

地點：life@KCC 3樓

北角匯「十二隻恐龍過聖誕」

「龍」出沒注意！今個聖誕，全人類一同投入恐龍派對！北角匯將於即日起至2023年1月2日化身恐龍之鄉，召集「十二隻恐龍過聖誕」！各種各類的恐龍將隱身於商場聖誕裝飾之中，跟大家大玩捉迷藏，邀請一眾恐龍迷深入「龍竇」尋找十二大恐龍足跡 打卡留念！

除了《十二隻恐龍過聖誕》主題裝置，北角匯更預告四大焦點主題活動，包括1:1三角龍重磅登場巡遊北角匯、恐龍生蛋全接觸、「12隻恐龍去咗邊？」手機有獎遊戲、消費換領「親親恐龍野餐日」美食套票等，將香港經典兒歌中「十二隻恐龍去野餐」的情景帶到現場，一同開心尋龍過聖誕！

十二隻恐龍過聖誕 走訪6大龍竇尋找龍的蹤跡

12隻不同品種的恐龍將亮相北角匯不同地點與大家過聖誕，除了6個巨大龍竇外，商場四周更遍佈BB龍蛋，細看聖誕樹更被多隻小恐龍佔據，誓要將全個商場內內外外、大大小小角落都變身恐龍之鄉！酷愛恐龍的你，不妨將位於商場的各式恐龍都找出來！

《十二隻恐龍過聖誕》主題裝置

日期：即日起至2023年1月2日

開放時間︰上午10時至晚上10時

地點：北角匯1至3期

費用︰全免

大小「龍」莊

集結擁有奇特身型比例的兩大巨龍，包括頸長頭小的腕龍，將以修長四肢橫跨大門；還有以頭小身大體型著稱的雷龍，都已經在旁準備好前來迎接各位來賓，雙龍出山，誓要與大家盡興而歸。

位置：1期地下花卉裝置（近「活LiTM」）

眼大睇過BB「龍」

為龍粉特設的影視專區，將循環播映主題影片 - 「One Day with Dinosaurs恐龍遊蹤」；細看大電視旁邊？多隻剛破蛋而出的BB恐龍，包括甲龍、翼龍等，充滿好奇心的牠們已迫不及待想和各位見面！

位置：1期地下花卉裝置 (近「Starbucks」旁大電視)

「龍」破牆而出

喜歡拍攝趣味照的恐龍迷，就不要錯過栩栩如生、以恐龍為主題的錯覺3D壁畫，不妨來盡情發揮你的精湛演技，拍出各種有趣打卡照！

位置：3期地下 （沿渣華道，近「蘇寧」）

聯乘香港維港凱悅尚萃酒店推出主題Staycation 深入龍莊與龍共眠

北角匯更與毗鄰酒店 - 香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘推出2日1夜【聖誕「龍」莊Staycation套票】，可二人同行入住尊貴海景客房（雙人床）連The Farmhouse咖啡廳雙人早餐，入住房客更可獲贈主題禮品，包括精美恐龍杯（禮盒裝） 及 恐龍蛋浴鹽球套裝；置身「龍」莊讓你宛如走入叢林探險，主題房內多組恐龍裝飾及小擺設充滿精緻打卡位，讓大家深入體驗「龍」莊的趣味生活。

可預訂日期：即日起至2023年1月2日

(11月27至28日、12月4至5日、12月11至12日、12月18至19日、12月27日至28日、12月28至29日除外)

套票內容：尊貴海景客房（雙人床）酒店住宿一晚、2位成人早餐@ The Farmhouse 咖啡廳、恐龍主題禮品一套（包括 恐龍杯禮盒裝 及 恐龍蛋浴鹽球套裝）

價錢：每晚房間費用由HK$1,980起，另設10%服務費。

預訂方法：香港維港凱悅尚萃酒店

查詢電話：3762 1234 (Klook獨家發售)

北角匯消費換領：【聖誕「龍」莊Staycation套票】

套票換領日期︰2022年11月14日及24日 - 下午1時上架 (名額有限，先到先得)

套票內容︰尊貴海景客房（雙人床）酒店住宿一晚、2位成人早餐@ The Farmhouse 咖啡廳、恐龍主題禮品一套（包括 恐龍杯禮盒裝 及 恐龍蛋浴鹽球套裝）

供換領之套票入住日期：11月27至28日、12月4至5日、12月11至12日、12月18至19日、12月27日至28日、12月28至29日

換領方法：The Point會員憑100,000分可換領【聖誕「龍」莊Staycation套票預留證】一張；憑「預留證」於指定日子內到北角匯一期(酒店基座商場)地下顧客服務中心出示於商場內消費滿HK$1,000之即日電子貨幣發票 (可組合最多3張不同商戶消費發票，每組須滿HK$100或以上)，即可換領套票換領信一封；憑換領信可預約於指定日子入住【聖誕「龍」莊主題尊貴海景客房】一晚 (雙人床，連2位成人早餐@ The Farmhouse 咖啡廳及恐龍主題禮品一份)。

北角匯更與毗鄰酒店香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘推出2日1夜【聖誕「龍」莊Staycation套票】

北角匯聯同商戶準備「親親恐龍野餐日」美食套票換領，供換領之套票包括：精美野餐墊一張以及一套由意大利餐廳「Giovanni Pina」提供的秋「意」野餐SET或 一套由韓式薄餅專家「Go Pizza」提供的「Go Picnic」精選套餐；另有主題小食，一於打扮成小恐龍於草地上野餐，共創獨特的與龍野餐體驗，成為兒歌中的主角！

YOHO MALL「雪影極幻森林」

多隻雪白麋鹿化身嚮導，引領大家穿梭位於YOHO MALL I 的雪國小鎮6大唯美場景：以「閃炫玻璃屋」為起點，途經飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」、探訪「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。到達屹立於北歐聖誕樹叢中的6米高巨型「聖誕星光塔」，沿著歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋「極光體驗館」，一嚐置身雪國冰川被極光環繞身旁的體驗，感受北歐式浪漫氣氛！此外， YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」亦會驚喜登場，在超萌雪人迎接下闖入聖誕「大」世界，體驗與眾不同的冬日聖誕！

YOHO MALL冬日呈獻「雪影極幻森林」

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午10時至下午10時

地點：YOHO MALL I中庭及YOHO MALL II 中庭

聯乘場內星級商戶狂推150項超值筍貨 消費享10% 節日回贈

坐擁逾300多間零售商戶及食肆的YOHO MALL乘勝推出「MEGA SALE 消費狂賞」，連串禮遇迎接繽紛聖誕！於場內消費滿$8,000即可換領$800電子錢包贈券套裝，豐富禮遇涵蓋美容及化妝、餐飲及零售美食、時尚及運動服裝、生活雜貨及精品等；商場更聯乘場內星級商戶推出過150件精選優惠產品，由美妝用品、時尚服飾到最新iPhone 及Mac優惠等，應有盡有，其中更有星級美容商戶精選套裝以低至 1 折發售，讓顧客於佳節盡情掃貨，開心歡度聖誕！

聯場推大抽獎 消費自動參加獎上加獎

此外，YOHO MALL 更聯乘MOKO 新世紀廣場推出「冬日跨年大抽獎」，由11月19日起，The Point 會員只需於兩大商場消費滿指定金額及成功登記會員積分，即有機會參加「Chill 級大獎」將 TOYOTA Sienta 七座豪華版、OSIM uDream Pro 5感養身椅、iPhone 14 Pro Max 等重量級獎賞帶回家！而YOHO MALL更將於12月1 日起加推「即抽即獎」，於推廣期內於YOHO MALL 消費並合資格參與「Chill 級大獎」的顧客即可同時參加「即抽即獎」，瓜分6,300 萬The Point 積分獎賞及各大商戶精選產品等過萬份禮遇，與大家一起共度驚喜滿分的節日！

YOHO MALL MEGA SALE 消費狂賞

換領日期：即日起起至12月18日

換領時間：上午10時至下午10時

換領地點： YOHOMALL I 顧客服務中心

詳情：於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$8,000，即可換領$800電子錢包贈券套裝（名額有限，先到先得，換完即止）

置富Malls．My Melody Sweetmas 冬日樂園

置富Malls旗下4大商場由My Melody帶領下與一眾好友暢遊粉紅夢幻冬日樂園四大場景，包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」，以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」，甜美浪漫vibes頓時瀰漫於5米高心形鏡房粉紅聖誕樹、棒棒糖小火車、甜甜圈旋轉木馬及士多啤梨過山車等多個打卡位，為今個聖誕留下最甜蜜的粉紅回憶！粉絲們千萬不要錯過商場限定推出的「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」，將聖誕祝福帶回家中，於My Melody陪伴下點綴每個夢幻的生活時刻。

馬鞍山廣場 - 「巨型聖誕樹小火車樂園」

日期：即日起至12月27日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖 - 「馬卡龍糖果屋Café」

日期：即日起至12月27日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富都會 - 「夢幻旋轉木馬樂園」

日期：即日起至12月27日

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城 - 「熱氣球浪漫升空樂園」

日期：即日起至12月27日

地點：置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C 出口）

置富Malls ‧ My Melody Sweetmas冬日樂園聖誕限定禮品換領

My Melody暖笠笠紙巾盒套

日期：2022年11月19日起

時間：中午12時至晚上8時

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500，包括HK$400或以上的電子貨幣# (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據△，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領，兼可同時賺取積分^。

My Melody甜蜜抱抱圍裙

日期：2022年12月10日起

時間：中午12時至晚上8時

換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$800，包括HK$700或以上的電子貨幣# (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據△，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領，兼可同時賺取積分^。

*指定商場包括：

#+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅

△麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

^ 只限以電子貨幣簽賬之消費單據

● 每張消費單據必須HK$100或以上。

● 每日禮品數量有限，先到先得，換完即止。

● 活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱場內宣傳品。

「My Melody聖誕圈圈樂」數碼互動遊戲

於指定商場可大玩「My Melody聖誕圈圈樂」數碼互動遊戲，於限時內協助My Melody把甜甜圈投入相應的聖誕樹上，便能得分，協助My Melody完成任務，達指定分數更可獲My Melody精美禮品或商場美食現金券乙份，一同投入暖意洋洋的聖誕歡樂之中！

日期及地點：

2022年11月19日至20日（置富都會）

2022年11月26日至27日（都會駅）

2022年12月3日至4日（馬鞍山廣場）

2022年12月10日至11日（置富第一城）

2022年12月17日至18日（華都大道）

置富Malls聖誕老人巡遊

日期、時間、地點：

2022年12月10日 - 中午12時（麗城薈）、下午3時（置富都會）

2022年12月11日 - 中午12時（荃薈）、下午3時（馬鞍山廣場）

2022年12月17日 - 中午12時（銀禧薈）、下午3時（+WOO嘉湖）

2022年12月18日 - 中午12時（華都大道）、下午3時（置富第一城）

2022年12月24日 - 中午12時（麗港城商場）、下午3時（都會駅）

2022年12月25日 - 中午12時（映灣薈）

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荃灣廣場 「Disney主題綠悠夢幻聖誕」

「Disney主題綠悠夢幻聖誕」以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」一共8大必影打卡位，包含Disney Princess 與 Disney Animals 主題的戶外裝置，快與一眾好友相約於5米高巨型聖誕樹下穿梭森系聖誕日與夜，慶祝聖誕！同場更特設期間限定店，於12月2日起開放，設有逾250款商品包含「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品及聖誕綠色植物，誓必令Disney粉絲瘋搶！此外，荃灣廣場半年一度的盛事「筍得祭」載譽歸來，今年推出「冬日賞買就買」及「期間限定賞」，最高可獲HK$1,900商場贈券，齊齊普天同慶！歡樂延伸至大埔新達廣場，由即日起至11月30日推出「冬日好賞你甜蜜消費賞」，最高可獲HK$150商户贈券，把握機會入手聖誕禮物贈親朋。

Disney主題綠悠夢幻聖誕 • 期間限定店

一站式匯聚逾250款Disney文具及Francfranc聯乘家品，當中包括「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品、首度加推Disney Princess和Disney Animals的聖誕綠色植物及Francfranc聯乘的迪士尼公主家品及聖誕樹系列。

精選產品：

迪士尼水種植物花盆HK$60/隻

小飛象手挽袋HK$100/個

迪士尼咖啡杯HKH$100/隻

迪士尼竹纖維餐具組合HKH250/套

阿拉丁茶壺HK$200/隻

迪士尼公主麻質手挽袋HK$120 /個(細)、HK$150 / 個 (中)

迪士尼公主木製聖誕掛飾HK$100/套 (每套2件)

Francfranc聯乘的迪士尼公主家品及聖誕樹系列

迪士尼公主聖誕樹 150cm 套裝HK$1,500/套

小魚仙系列抱枕HK$450/個

灰姑娘系列茶壺 HK$400/個

樂佩系列茶杯碟組合HK$300/個

貝兒系列蠟燭HK$450/個

荃灣廣場 Disney 主題綠悠夢幻聖誕

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午10時半至晚上10時

地點：L5 PLAY GARDEN

「Disney Princess & Disney Animals• 期間限定店」

日期：2022年12月2日至2023年1月2日

時間：上午10時半至晚上10時

地點：荃灣廣場L1中庭

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XMAS NIKE Golf Camp聖誕Nike高爾夫球營 2022 (8-10歲)

GMF將為6 至 14 歲中小學生提供為期4天的體驗課程，學生將接受4節高爾夫課堂，包括一組熱身，通過動感以提升身體的協調性，以及基本的高爾夫球規則、規矩及初級水平的技巧。成功完成整個聖誕營，將會獲頒發「Nike Sports Camps」出席證書乙張！

日期：12月27日（二）至 12月30日（五）

時間：10:00 - 11:00（首三天課程每天為1小時，第四天為2小時，敬請留意上課時間。）

地點：Golfzon Hong Kong（香港金鐘夏愨道18號海富中心2樓70-79 &91-97號舖）

注意事項：如課堂已滿額/收生不足，主辦方將安排其他日子上課，不設退款。

01空間優惠價：

正價優惠：$1,880（原價: $1,980）

截止報名日期：12月19日 晚上11時59分

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XMAS Nike Basketball Fun Camp 聖誕NIKE 籃球啟蒙營 (5-7歲)

訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。教練為NIKE 認證專業籃球教練，5-7 歲皆可報名，全英上課，提供6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能。課程包括NIKE運動營訓練汗衣、NIKE運動營籃球及NIKE運動營出席證書。

可供選擇地點及時間

1) 藍田 / 銅鑼灣

課程日期：12月28-30日 (星期三、四、五)

課程時間：10.00-13.00 hrs

場地：Nord Anglia International School (NAIS) (九龍藍田安田街11號 香港諾德安達國際學校) 或 銅鑼灣南華會11樓室內籃球場 (銅鑼灣加路連山道88號)

2) 旺角

課程日期：12月28-30日 (逢星期三、四、五)

課程時間：14.00-17.00 hrs

場地：麥花臣匯優才發展及交流中心 (I+Plus) (旺角奶路臣街38號麥花臣匯1B座)

01 空間獨家優惠

早鳥優惠：$2,138 (原價: $3,150)、截止報名日期：12月15日 23:59

正價優惠：$2,992（原價: $3,150)、截止報名日期：12月21日 23:59

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