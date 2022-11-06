「你要麻醉？我媽沒有！」護士分享產房見聞　係老婆都激到想離婚

還記得當初陪你進產房生產的人是誰嗎？相信許多孕媽咪都是由另一半陪產，網絡上也有不少老公陪老婆生產所發生的「趣事」。然而，外國有一名護理師名叫荷莉（Hollyd）就曾在抖音上拍片分享她在產房聽過爸爸們的「荒謬問題」合輯，且句句都讓網友直呼生完孩子想馬上離婚！



根據《紐約郵報》報道，這名護理師荷莉在抖音上拍片分享她在產房所聽到的荒謬對話，包含：

．「我認為你應該選剖腹產，因為花太多時間了。」

．「你確定要硬膜外麻醉嗎？我媽沒有。在你做出決定之前，我們應該討論一下。」

．「這大概需要花多長時間？我這周末有計劃。」

．「等寶寶出來之後再叫我，我有點累。」

．「醫師請幫我在那裏多縫一針，我們希望跟之前一樣。」



不少網友在看完這些荒謬對話之後，也都紛紛留言：「我猜他們現在都變前夫了。」、「請給我離婚協議書。」、「男人真有膽識。」，而累積6年工作經驗的荷莉表示，通常她聽到這些荒謬對話都會先觀察一旁準媽咪的反應，若是媽媽覺得有趣，她也會跟着一起笑；若是媽媽看起來不太開心，她也會趕緊轉移話題來緩解氣氛。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「你確定要麻醉嗎？我媽沒有。」護理師曝產房荒謬對話，竟句句都讓人氣到想離婚？】