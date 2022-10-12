日網票選5大好老公特質 能消滅曱甴也上榜 你的另一半中幾項？
撰文：女人我最大
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心目中的好老公，應該具備哪些特質呢？日網《LAURIER PRESS》訪問了多位適婚年齡女子，票選出以下5大好老公特質，快來看看，你的另一半中了幾項呢？
日本適婚婦女票選5大好老公特質，已婚或未婚的妳認同嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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職場職位不低
身負重任的男人，往往更有責任感，人際關係也更加圓滑，並且有著足夠的經濟基礎，這樣的男人才能讓女人在婚姻中有所依賴。
有汽車駕照
日本網友普遍認為，男人具備開車能力很基本中的基本，尤其若有孩子，不僅比騎車更安全，也較能在第一時間做出應變，會開車的能力絕對是必要條件！
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介紹給朋友圈
如果你的另一半，主動讓你融入生活圈，見家人、見朋友，這代表這段感情在他心中是相當有份量的，大方的介紹：這是我女友/老婆！反之，若對方總是避而不談這一塊，那親愛的女孩可得提高警覺了！
能消滅蟑螂
還有什麼比鬼或小三更可怕？日本網友表示，能夠消滅蟑螂的男人，比起抱著一起驚聲尖叫，更令女人崇拜。
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不會沉迷於任何事
過度沈迷於某嗜好或興趣，其實都是不成熟的表現，分得清輕重緩急，才是成熟的象徵，也是女人在挑老公時，務必看清楚的一點！
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