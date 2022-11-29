新手爸媽見初生女哭泣感騰雞 超級奶爸何基佑分享3步輕鬆安撫BB喊

「放鬆D，new born其實都唔係咁難搞」幾年前因著妹妹的出生，令我和Charis MAMA 再一次當上新手父母。有了照顧清義哥的經驗，這一胎感覺明顯比較放鬆。亦令我再一次思想到為何第一胎總是那麼艱辛呢？我想答案就是：「太緊張」。相信大部份新手父母知識上都已經做足準備，但世事往往就是說易行難，面對着有血有肉的生命特別容易驚惶失措。以下所說的對於絕大部份爸爸媽媽都是「三幅屁」，不過就當溫故知新，藉此鼓勵一眾新手爸媽吧。

資料來源：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



最容易自亂陣腳就是聽到嬰兒的哭泣聲，只要他們一哭，我們就嚇得四肢無力。其實哭泣是嬰兒表達需要的方法。一般來說，嬰兒哭泣離不開三件事，只要不怕麻煩，跟隨以下checklist就能夠輕鬆解決。

Step 1 check肚餓：

剛出生的嬰兒胃部只有一粒波子般大小，即使一週大的嬰兒，胃部都不過是一顆雞蛋的體積，所以他們很容易肚餓。當聽到嬰兒哭泣時,應該留意他們最上一次吃奶的時間大概相隔了多久。特別如果是母乳餵哺，他們平均每一至兩小時便會肚餓。家長要留意他們小嘴有沒有吸啜意欲，要是他們開始吸啜包巾，包被或你的衣服，這已經是一個很明顯的飢餓訊號。

Step 2 check尿片和衣服：

初生嬰兒一天動不動就可以用上十片以上的尿片。所以嬰兒因為弄髒了尿片而哭泣的命中率是相當高。如果確認嬰兒不是肚子餓的話，那家長就不要嫌麻煩把包巾和包被拆開，檢查一下尿片有沒有便便和尿尿。哪怕只是一丁點的便便和尿尿，嬰兒都可能會覺得不舒服。如果太長時間不處理，可能會導致他們的皮膚發炎，所以一定不要懶。除了尿片髒了，有時和尚袍和包巾起皺亦有機會令他們覺得不舒服，只要要習慣定時整理一下就可以了。

Step 3 check精神：

要打造黃金睡眠環境，「溫度，燈光，聲量」都必須要恰當。除了太疲累，當嬰兒哭過不停，很多時只要抱起他們，讓他們感受一下爸爸媽媽的體溫和聲音都有助安情緒。有家長主張 “cry it out”，意思就是讓嬰兒哭到疲累就睡覺。但我認為這樣做有點危險，一來哭泣是嬰兒唯一的表達途徑，這很容易會忽略了他們實質的需要，二來嬰兒需要大量安全感，所以這個階段應該盡量滿足他們的心靈。

Tips：

如果自認是「騰雞」父母，那何不為寶寶多走一步，用紙筆記錄低他們吃奶，大小便，和睡眠的時間？有了這些「大數據」，下次寶寶哭泣時就更加容易知道他們的需要。

如果檢查了上述三項都沒有改善，那就應該拿出探熱器為嬰兒量體溫。若仍然找不出問題所在，又見到寶寶有異樣就應該馬上求醫。不過爸爸媽媽毋須太緊張，只要他們能吃，能睡，能屙，那問題應該不大。先不計那些像發燒和先天性的疾病等特殊情況，只要爸爸媽媽能夠「hold得住個場」，初生嬰兒其實並不難搞。

如果你覺得上述資料有用，不妨轉載給身邊的新手爸媽吧!

資料及相片獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載