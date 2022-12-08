日本童裝西松屋聖誕開倉一連8日全場冬季系列均一價低至$38.5

西松屋聖誕大開倉由星期六(10日)起開始，一連8日於「萌 B殿堂」於紅磡萬呎倉庫舉行，今次服飾由日本直送的冬季西松屋新款，超值開倉價最低至$38.5/件發售。過萬呎場地超廣闊，各式各樣西松屋童裝外套、厚褸、毛毛褸、上衣、長短褲裙、內衣、連身衣、家居服、孕婦裝應有盡有，劃一低至$38.5/件，由50cm-160cm厚款、簿款都有。

攝影:許珞珩



聖誕節及新年即將來臨，家長又是時候要為小朋友出現活動而準備衣著配搭衫褲，今次日本童裝品牌「西松屋」將於紅磡舉行一連8日大開倉，超過3萬件西松屋秋冬季童裝劃一低至$38.5/件！同場設有和光堂嬰兒食、用品及 KUMON玩具、圖書、玩具特價發售，小朋友可以即場試玩。

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場內以衣物碼數分成不同區域，跟日本呎碼60-90以下的初生嬰兒至3歲兒童，100-160cm為3歲以上至中童均有出售。款色方面，以外套、運動套裝、連身衣、連身裙、褲類、裙類、睡衣、家居服等。 價錢方面以全場衣服均一價$59/件，買5件衣服起$50/件，買10件衣服起$45/件，買滿6件會再送1件，折扣後低至$38.5/件。記者發現場內不少家長今次主打外套及派對套裝，由於價錢划算質素高，媽媽們都「大手入貨」。

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【萌B殿堂紅磡大開倉】詳細資料：

開放日期：2022年12月10日（六）- 12月17日（六）

開放時間：10:00am - 7:00pm

衣物尺寸 : 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160cm

衣服價錢 : 全場$59/件，買5件衣服起 $50/件，買10件衣服起 $45/件 (買滿6件會再送1件) ，低至$38.5/件

地址：紅磡祟平街2號富德中心208室 （近海逸豪園）