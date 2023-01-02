懷孕｜適當補充營養有助受孕　女士不只吃葉酸　男士補精靠這3樣

想要懷上寶寶，備孕期間，女性與男性分別可以補充哪些營養品來幫助好孕報到呢？在挑選時，有需要注意哪些事項嗎？跟着生殖專家的建議做好準備，讓身體處於最佳狀態，相信很快就能迎接新生命的到來。



台灣禾馨宜蘊生殖中心副院長沈孟勳表示，懷孕的事前準備，除了作息的調整、飲食儘量均衡，還能補充營養品來打造好孕體質，不過，女性與男性重點攝取的營養素略有不同，若為卵巢早衰、多囊性卵巢症候群等特殊族群，也有需加強補充之營養素。

以下營養或能提升受孕機會，不過謹記先諮詢專業意見才開始服用補充品呢！（按圖了解）

女士：

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男士：

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女性．5種營養品打造良好生殖機能

沈孟勳醫師指出，由於女性為懷孕主體，相較於男性而言，在備孕上扮演更重要的角色，包含其卵子品質、子宮腔環境等，都會大大影響受孕成功機率，因此，有懷孕計畫的女性可補充以下5種營養品，來幫助打造更適合胚胎形成與着床之環境：

葉酸（維他命B9）

與人體細胞合成，以及DNA之形成有關，有助於卵子DNA熟成，若母體缺少葉酸容易造成胎兒神經管缺陷。備孕過程中，葉酸也有助孕功效，由於人體對經由天然食物所攝取的葉酸，吸收效果有限，建議備孕前一個月，就可每天補充600～800mcg（微克）的葉酸。

鐵

對於女性機能而言，鐵扮演重要角色，不僅影響女性受孕，懷孕過程，鐵質不足可能造成胎兒生長發育不良。備孕期間，建議補充劑量為每天16～20mg（毫克）。

鈣

備孕期補充鈣質，可避免懷孕期間鈣質大量流失而導致抽筋，以及胎兒骨骼發育缺陷問題，每天建議補充量為800～1000mg。

維他命D

為脂溶性維他命，與鈣的合成有關，也會影響胎兒胎盤的新生與胎盤血管之形成。根據研究顯示，維他命D3可改善卵巢功能與子宮受孕環境，體內維他命D3缺乏的女性，相較於充足的女性，懷孕機率稍差。備孕中的女性可由基本劑量2000IU（國際單位）開始補充。

沈孟勳醫師提醒，維他命D縱使有其益處，仍是要小心不要過量補充，不但身體吸收有限，也可能導致高血鈣症。通常還可以搭配血液中檢測25-OH vit D濃度來評估是否需要增加補充劑量。

精氨酸

胺基酸的一種，人體內無法自行合成，需額外補充。為一氧化氮（NO）的前驅物，可增加血流、促進血液循環，每天攝取3～5克精氨酸，可改善卵巢與子宮內膜血液循環，也可增加血管的通透性，使代謝變好。

4大營養品改善卵巢功能&子宮環境

針對有卵巢功能不佳或卵巢早衰的女性，沈孟勳醫師表示，可額外補充以下助孕營養品：

1. DHEA

去氫皮脂酮，為人體中最多的固醇類荷爾蒙，可幫助轉換雌激素。有文獻顯示，DHEA的補充可維持卵巢功能，延緩其衰退速度，對於備孕、準備進入人工生殖療程的女性，都能有效增加卵子品質。

DHEA劑量之補充為一天75 mg，但仍需經由專業婦產科醫師評估是否適合補充，因其含有雄性激素成分，許多女性服用後可能會產生副作用，常見如：臉部容易冒痘、皮脂旺盛，以及落髮等。

2. Q10

一種輔酶，具有抗氧化功效。卵子分裂、進行受精的過程中，需消耗許多能量，Q10於此一過程中扮演要角，並能避免卵子老化、增加卵子質量。

通常建議35歲且卵巢功能衰退嚴重的女性服用，除了可幫助備孕，還能於進行人工生殖前，有效提升卵子品質；35～40歲女性，補充Q10則可增加卵子品質，同時調養卵巢功能。

3. 維他命E

具抗氧化功能，子宮內膜環境不佳的女性，補充維他命E可增加內膜的血流。

4. 肌醇

是一種水溶性維生素，又稱維生素B8。通常建議「多囊性卵巢症候群」患者搭配葉酸來補充。由於多囊性卵巢症候群為身體性腺荷爾蒙不足，卵子無正常排出而導致排卵周期長、卵巢累積多個濾泡造成，補充肌醇有助於卵子進行減數分裂，以及增加性腺荷爾蒙的敏感度，幫助卵子生成，達到有效改善。

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男性．3種營養品助精蟲生成、提升活動力

沈孟勳醫師指出，男性若要進行備孕，首先最重要的是生活習慣與作息上的調整，特別應避免抽菸、喝酒，體重也需控制，因男性肥胖者，其精蟲活動力也會較差，至於備孕營養品，若能飲食均衡，多數不須額外補充；想加強者，或經精蟲檢驗結果發現精蟲狀況不佳、已知為男性不孕症時，則會建議服用下列助孕營養品：

鋅

為人體內不可或缺的礦物質，同時會影響精子的產生與活動力，攝取後可增加精蟲的活力與數量，建議補充量為一天12～15mg。

精氨酸

可促進血液循環，幫助提升精蟲活動力。

硒

與維生素「鋅」同樣會影響男性精蟲的生成以及活動力，可幫助改善男性重度不孕症，通常是經由精蟲檢測後，根據醫囑來補充。

沈孟勳醫師提醒，上述營養品的補充劑量，以及是否有其他額外需補充之營養品，建議仍須經由精蟲檢驗、醫生評估過後再依照醫囑來服用，較能精準達到效果。

助孕營養品補充時機&挑選注意事項

除了瞭解自身可補充哪些營養品，許多人也在意補充時機，沈孟勳醫師表示，男性建議備孕前一個月開始服用；女性部分，葉酸可從備孕前一個月開始補充，若已嘗試備孕一段期間無果，又被診斷出卵巢功能已經開始衰減，根據文獻指出，需服用營養品三個月才有機會達到效果。

另外，在挑選助孕營養品時，建議一般助孕維生素可選用坊間大廠牌的產品，因其含有備孕或懷孕所需元素，但針對較為特殊的營養品，如：DHEA、Q10等，通常還是與醫師討論，評估是否適合這些保健食品，以及補充的劑量後，再購買服用為佳。

最後，沈孟勳醫師也提醒，補充保健食品為一種長期保養，但有些情形並非僅靠補充助孕營養品就能達成懷孕目標，因此，若已努力一段時間仍無法成功受孕時，仍需尋求專業醫師協助，查找出關鍵問題，進一步調理身體並搭配醫療的協助，讓好孕早點報到！

患有糖尿病的女性想補充助孕營養品，需特別留意哪些事項嗎？

沈孟勳醫生指出，由於血糖過高會造成血管之堆積，有極高風險導致胎兒胎死腹中、羊水過多、巨嬰造成難產，以及血糖控制不佳造成酸中毒等，而造成母嬰危險。因此，患有糖尿病的女性平時就應留意血糖和飲食，有懷孕計畫仍可補充助孕營養品，但仍需按照醫師指示，並先將糖尿病血糖控制好，才能幫助日後懷孕更加順利。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：跟著生殖專家的建議，補充助孕營養品，男女皆有別！】

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