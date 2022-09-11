婚姻｜老公只懂說「我愛你」？懂說「這3句」　才算是沒有嫁錯郎

女人當了媽媽後，其實務實很多。



我們已經聽不得不切實際的情話，因為動手作比嘴巴講還重要；奢侈品其實也用不太到，因為大部分時間都是簡潔、俐落，好搞定小孩為主。所以老公一定要學好這三句話，時不時就拿出來用一下啊～

只懂說「我愛你」的老公，大都是不懂體諒你真正需要的老公吧！（按圖了解）

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請問，各位男士們還想着要說甚麼老土、肉麻情話嗎？

．「我愛你三個字，我會用一輩子證明」

．「即使結婚那麼久，我還是想睜開的第一眼見到你，睡前最後一眼看見你」

．「人生最幸福的那一天，就是跟你結婚的那一天」

．「只要能跟你在一起，失去全世界也願意」

．「為了你，我願意放棄一切」



殊不知老公在講這句話的時候，小孩正像八爪章魚一樣黏在老婆身上，或是老婆已經忙到4天沒洗頭、眼下掛着厚厚的黑眼圈......來來來！婚後要講情話，就千萬不能講這些風花雪月。老公們學好，只要講這三句話，就能讓老婆直接原地高潮。來，跟小編唸：

．「我買給你！」

．「我來就好！」

．「你去休息！」



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「我買給你！」

別說人妻、媽媽太勢利。事實就是在經歷過一段被小怪獸摧殘的生活後，最需要的就是實質上的鼓勵。尤其是對全職媽媽而言，這句話更是給她一個大大的安全感，也是老公對全職媽媽長時間為家庭打理、付出的感恩與回饋。（而且說不定老婆此時也是心繫家庭，買的也是居家用品、大家都用得到的東西，不一定是奢侈品啊～）

「我來就好」

婚前，妻子們本來就是被爸媽、男友捧在手心的小公主；殊不知，有了小孩後換我們手捧着小孩的屎！？這劇烈反差誰受得了？

因此老公如果能時不時就對媽媽講「我來就好」，把我們依然當作公主疼愛，哪個媽媽會不開心？「太高了，燈泡我換就好」、「廁所下水道堵塞？我來通吧你在外面等我就好」

「你去休息！」

有小孩後，媽媽多久沒有放輕鬆了？每天下班就是急着趕回家接孩子、出門也都擔心別人無法應付小惡魔，就算是吃下午茶也是心神不寧的，更不用說洗澡、睡覺都還會有幻聽，聽到小孩哭的聲音。

若是想給老婆送個禮物，就讓老婆好好放一假、從身心靈全面的放鬆吧！信誓旦旦的保證一定會搞定小孩，讓老婆好好逛個街、吃個下午茶；或是請妻子信任的親友幫忙顧小孩，兩人一起出去約會、做個SPA！這樣老婆就會很滿意啦～

女人當了媽媽後，其實務實很多。我們已經聽不得不切實際的情話，因為動手作比嘴巴講還重要；奢侈品其實也用不太到，因為大部分時間都是簡潔、俐落，好搞定小孩為主。所以，如果老公們可以學會這3句話，懂得「做得比說得多」，老婆肯定會在晚上的時候好好回報你啦！

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