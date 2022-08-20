計劃懷孕｜老公禁慾幾天精子更強壯？超過這天數　只射出一堆老人

不少夫妻在未避孕的情況下，仍無法自然懷孕，根據台灣國民健康署統計，台灣人不孕的比例約10～15％，等同每7對夫妻就有一對不孕，而很多人為了懷孕也用盡各種方法，網絡上更傳言禁慾提升精子濃度較容易受孕，對此，被封為「最美性學博士」的許藍方直言，這樣做只會「射出一堆老人」。



禁慾更容易受孕？許藍方：超過3天只會「射出一堆老人」

針對「禁慾一段時間，精子濃度會較高，比較容易懷孕」的說法，許藍方在YouTube頻道《Dr. She》的影片中表示，禁慾一、兩天，精蟲數量與濃度的確會增加，但第二、三天開始，精蟲品質就會下降，此時「射出來的不會年輕人，你會射出一堆老人」。

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許藍方強調，精蟲堆積太久會壞死，但實際情況依每個人身體狀況而定。她解釋，睪丸製造精子後會儲存在副睪，如果堆積在副睪的成熟精子無法排出，就會越來越老，且易有受傷、破壞的情況發生，品質也跟着下降，24小時內的精蟲才是品質最好的。

許藍方也提到，若想懷孕成功，性行為前一天不一定要先清槍與否，因為受孕不只需要健康的精蟲，女方也必須要在排卵期、輸卵管要通、子宮內膜夠厚，加上兩人心情夠放鬆，各種因素滿足後，才有機會受孕。

許藍方建議，想受孕的男性，可以依照自己的慾望想做就做，如果慾望不是天天有，至少2～3天做一次，避免累積超過3天，精蟲品質才不易被破壞，至於擔心另一半受孕的男性，就要戴好保險套，才能盡情享受慾望。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：禁慾一陣子更容易受孕？性學博士公開黃金時間，超過這天數小心「射出一堆老人」】

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