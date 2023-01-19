大寒廿四節氣｜即睇七大方法免寒氣入骨、認識大寒習俗與禁忌

大寒是24節氣中最後一個節氣，同時大寒也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分。踏入廿四節氣中的「大寒」，即1月20日當天，天文台預料會稍為回暖，最高氣溫達18度。清水孟國際塔羅小孟老師教大家養生旺運，即看如何溫補養生、了解大寒禁忌與習俗。（資料獲清水孟國際塔羅小孟老師授權轉載）



大寒養生旺運

1.喝粥、喝熱湯：

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖。若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，使旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3.睡前泡澡：

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡冷水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4.大寒節氣，大多與農曆年接近。因此古代人開始在這個日子採買年貨，春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

5. 古人過往會以大寒節氣來預測下一年會如何？如：

大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

大寒六大禁忌

1.切忌食生冷食物：

大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷、寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2.大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3.忌運勢動激烈：

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4. 俗話說“秋冬養陰”，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5.少喝酒：

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強：

有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻寒食物推介👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

大寒食物推介（按圖👇👇👇）



👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻大寒湯水食療👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

▼玉竹杞子淮山瘦肉湯：潤肺養胃、滋陰潤燥（按圖👇👇👇）



+ 2

▼黨參砂仁淮山雞湯：健脾溫胃、補益氣血（按圖👇👇👇）



+ 1

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻寒24節氣｜中醫教煲2款湯水助兒童長高發育 建議多吃一類食物👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

+ 4

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻氣溫急降│中醫推薦2款保暖食材 為小朋友暖身抵禦寒冷天氣👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻