荷花BB展400攤位著數禮品率先睇 01空間獨家早鳥9折門票限時開搶

每年BB界春季盛事、一個家長絕不能錯過的親子嘉年華 — 「BB春季購物節」返嚟喇！荷花集團將於2月17至19日於香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。小編率先為大家盤點著數禮品，各位有興趣入場的爸爸媽媽要留意下文最抵購票優惠！



今年荷花BB展踏入14周年，將提供接近400個展銷攤位，齊集更多最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，讓家長可以一次過進行選購，例如學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

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今年BB展不單止大人盡興，小朋友都可以盡情玩。特設「JUMP JUMP 歷奇放電區」近5,000 呎超大兒童放電區，可以玩齊6大check points，包括「太空探險區」、「朱古力熊仔幻想區」、「馬戲團世界」、「越野障礙賽」、「木粒寶藏池」、「電動碰碰車及電動飄移車場」。小朋友可以盡情放電！盡情JUMP！當中設施有小朋友至like的充氣彈彈床、充氣滑梯、電動碰碰車場、飄移車場及木粒寶藏池。

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01空間獨家購票優惠 早鳥9折門票限時開搶

大會亦推出各位孕媽媽專享禮遇，孕媽媽只要由即日至2月11日 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票，而第1,001 名登記就可獲得精美禮品一份。登記網址:https://bit.ly/3DklCk3

是次活動成人門票連一本博覽優惠券收費$50，單成人門票為$30，小童門票為$20 (1米以下小童免費)。01空間現時提供獨家早鳥優惠，2月6日至12日期間可用9折優惠購買門票連博覽優惠券，2月13日至19日期間更可以用會員積分，以低至半價、低至$10換購入場券。【點擊立即購買荷花BB展門券】

率先睇荷花BB展400攤位著數禮品

相信BB 展最吸引的地方，除了又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。

1. 博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！ (換領攤位：P13)

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到P13攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：CENTRALIN自動泡沫洗手機+威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝蘆薈 或 PIGEON 桃葉水潤泡泡沐浴乳450毫升 或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

2. 博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！(換領攤位：P16)

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/P14攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：BOMBOL POP-UP™ 隨變嬰幼兒餐椅、BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™ 嬰幼兒搖椅、LOOOOK - AutoOne 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、HIZERO仿生四合一潔地機、CARAZ S4 STAR 加厚摺摺地墊、SILIPOT鉑金矽膠幼兒餐具禮品套裝、ANURI STAR寶寶屋、Grahams Natural嬰兒護臀霜、HAKUBI WHITE C 180T 美白丸等，先到先得，送完即止。(換領時間：上午10時至晚上7時)

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３. 荷花網粉絲禮遇 – 一個攤位換領4重禮品 送Elevit DHA、Huggies尿片濕紙巾夠實用！（換領攤位：P09-12）

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 及IG，即可獲贈以下禮品，每日禮品數量有限，送完即止。

第1重：豐富禮品包：護膚用品、健康食品、消毒用品、家庭用品、濕紙巾、口罩等。每日禮品隨機發送。

第2重：憑Elevit優惠券可額外換領DHA體驗裝

第3重: 憑Daioni Organic Milk優惠券即可免費換領Daioni有機牛奶一盒(200 ml)。

第4重: 加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

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荷花出版 x 順豐速運 – 全場免費送貨只要於A01或P14荷花出版攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA16順豐速運送貨。每日限量名額50個，先到先得，送完即止。(*5kg 免費送貨 )

另外美贊臣媽媽會、美素佳兒會、雀巢防敏媽媽會、雅培媽媽會、 HiPP 喜寶都有大量入會迎新禮品送給各位媽媽，各位媽媽記得帶齊有效懷孕證明或寶寶出生證明，即場辦理入會手續拎走禮品！

其他場內抵買產品：

荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」2023

日期 ：

2023年2月17至18日 (10:00 am – 8:00 pm)

2023年2月19日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點 ： 香港會議展覽中心新翼Hall 1

票價 ：

成人門票連博覽優惠券 (1本)：HK$50

成人門票：HK$30

小童門票：HK$20 (* 1米以下小童免費)【點擊立即購買荷花BB展門券】

博覽購物優惠券：逾200頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。每張成人門票只限購買一本優惠券。